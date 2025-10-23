México

Comando asesina a empresario citrícola en plena vía pública de Álamo, Veracruz

Javier Vargas fue atacado a tiros durante la mañana de este jueves

Por Ale Huitron

Imagen ilustrativa
Imagen ilustrativa / Los cuerpos de cuatro personas fueron abandonados en el boulevard costero del puerto de carga mexicano de Tuxpan, en el suroriental estado de Veracruzuna, región que sufre una espiral de violencia. EFE/Édgar Escamilla

Javier Vargas Arias, identificado como empresario citrícola, fue asesinado en el municipio de Álamo Temapache, Veracruz, por sujetos armados.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 horas de este jueves en las inmediaciones del ejido Jardín Nuevo, cuando se reportó un ataque armado en contra de una persona que se encontraba cerca de un par de comercios.

El grupo de sicarios se aproximó al productor de naranjas cuando caminaba por una de las calles de la demarcación, lo que le provocó varias heridas en el cuerpo a causa de disparos de arma de fuego, según reportó La Jornada.

Elementos de emergencias acudieron al sitio para brindarle atención médica a Vargas Arias, por lo que fue trasladado al Hospital General de Álamo Temapache, sin embargo, minutos después de su ingreso se reportó su muerte.

Bernardo Bravo, líder limonero de
Bernardo Bravo, líder limonero de Michoacán, fue asesinado el pasado 20 de octubre en Apatzingán. (Fb: Bernardo Bravo)

Testimonios recabados por medios locales afirmaron a las autoridades que los presuntos responsables vestían equipo táctico tipo militar, quienes arribaron hasta el sitio donde se encontraba el productor citrícola y le dispararon en varias ocasiones para después huir en una camioneta color blanco.

Elementos de la Policía Ministerial y peritos especializados llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo y acordonaron la zona para recabar los indicios correspondientes.

Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el ataque contra el empresario Javier Vargas. Además, no se reportan personas detenidas.

En tanto, se informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz ya inició una carpeta de investigación por los hechos.

Cabe destacar que el municipio de Álamo Temapache fue uno de los más afectados por las inundaciones recientes en el estado de Veracruz.

Segundo asesinato en el sector citrícola en el mes

El cuerpo del empresario y
El cuerpo del empresario y líder limonero del Valle de Apatzingán fue localizado con tiros de arma de fuego y posible tortura. (Fb: Bernardo Bravo)

Apenas el lunes 20 de octubre se informó el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA) en Michoacán.

El hallazgo ocurrió aproximadamente a las 08:00 horas, cuando su camioneta fue localizada con signos de violencia cerca de una carretera en Apatzingán.

La Fiscalía General del Estado detalló que tras realizar la necropsia correspondiente se determinó que la causa de muerte del líder limonero fue una herida en la cabeza por un disparo de arma de fuego.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el día de los hechos Bravo estuvo acompañado de un escolta durante el trayecto que realizó entre Morelia y Apatzingán debido a que tenía una reunión con limoneros en ese municipio.

El empresario fue resguardado hasta su ingreso al interior del Tianguis Limonero, donde dejó de contar con personal para su protección. Al respecto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que Bravo “por algún motivo” hizo un cambio de vehículo y dejó a su custodia.

Por este hecho fueron detenidas dos personas y se mantiene su trabajo como dirigente del sector limonero en Apatzingán como parte de las líneas de investigación.

Temas Relacionados

Javier VargasEmpresario citrícolaAsesinatoNarco en Méxicomexico-noticias

