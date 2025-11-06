México

Alfonso Durazo confirma la muerte de Marco Segundo, víctima 24 del incendio en Hermosillo, Sonora

Tan solo el día de ayer dio a conocer mediante redes sociales el impacto de dicha tragedia, así como el estado de salud de las cuatro personas hospitalizadas

Alfonso Durazo, gobernador de Sinaloa
Tras el incendio registrado el 1º de noviembre en la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo, Sonora, que provocó la muerte de 23 personas y dejó 15 heridos, se ha generado el debate entre ciudadanos y funcionarios, así como reacciones, tal es el caso del gobernador Alfonso Durazo quien desde hace unos días informa sobre el estado de salud de las personas heridas.

Tan solo el día de ayer dio a conocer mediante redes sociales el impacto de dicha tragedia: “Hay momentos que sacuden la conciencia de un pueblo. No se trata de cifras, sino de vidas, de familias que hoy enfrentan un dolor profundo”, así como el estado de salud de las cuatro personas hospitalizadas: Marco, Dana, Gloria y María Isabel.

Sin embargo, hoy informó la muerte de Marco, también mediante redes sociales:

Alfonso Durazo informa muerte de
Alfonso Durazo informa muerte de ciudadano. Foto: x.com/@AlfonsoDurazo

¿Quién era el señor Marco?

Marco Segundo Reyes, empacador de la tienda Waldo’s en Hermosillo, falleció este jueves tras permanecer hospitalizado por quemaduras sufridas durante el incendio del 1 de noviembre en el Centro de Hermosillo. Con su deceso, suman 24 las personas fallecidas a causa de este incidente.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó la noticia a través de su cuenta de X y expresó sus condolencias a la familia de Reyes. Señaló que el gobierno estatal mantendrá el acompañamiento a los familiares y reiteró el compromiso de esclarecer el caso.

Reyes permanecía en terapia intensiva en la Clínica del Noroeste desde el día del incendio. Su familia se mantuvo a las afueras del hospital desde el primer momento, solicitando apoyo de la comunidad.

Actualización sobre la tragedia

El balance oficial del incendio indica que entre las víctimas se encuentran dos niñas, cuatro niños, doce mujeres —una de ellas embarazada— y seis hombres adultos. Entre los fallecidos aparecen familias completas, una pareja joven originaria de Baviácora, una estudiante universitaria, dos matrimonios y varios trabajadores de la misma tienda.

La empresa Waldo’s emitió un comunicado en el que afirma mantener comunicación con los familiares de las víctimas y colaborar con las autoridades.

El incendio ocurrió la tarde del 1º de noviembre, cuando más de cincuenta personas estaban en el establecimiento. Veintitrés personas murieron en el lugar y otras quince resultaron lesionadas; entre ellas, algunas siguen recibiendo atención médica especializada.

Las autoridades estatales y la Fiscalía de Sonora informaron que las investigaciones sobre las causas y posibles responsabilidades continúan.

