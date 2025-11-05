“Tuve miedo”: Nawat Itsaragrisil dice por qué llamó a seguridad durante su discusión con Fátima Bosch en Miss Universo 2025

(Instagram)

Nawat Itsaragrisil habló públicamente sobre la polémica situación que protagonizó con Fátima Bosch, representante mexicana en el Miss Universo 2025, luego de que circularan videos donde se le observa tener un intercambio tenso con ella durante una reunión con delegadas del certamen en Tailandia.

En una transmisión en vivo realizada el 4 de noviembre, Nawat ofreció su versión de lo ocurrido y aseguró que la situación fue malinterpretada y destacó las razones por las que llamó a elementos de seguridad.

¿Por qué Nawat llamó a seguridad?

Según su relato, todo comenzó cuando Bosch pidió nuevamente la palabra después de haber sido escuchada:

“Luego México se levantó para hablar de nuevo. Pero no entendí bien lo que dijo porque estaba muy lejos de mí. Y entonces dije: ‘¿Podrías por favor detenerte en este momento? Ya te pregunté y ya me diste una respuesta. Ahora estoy hablando con otras personas’”, explicó el empresario tailandés.

Sin embargo, afirmó que la representante mexicana no detuvo su intervención, lo que —según él— lo llevó a tomar una medida preventiva:

“Ella no se detiene. Ella habla más y más, y entonces la situación se atora un poco (…) Ella se movió sola, por eso llamé a seguridad. Llamé a seguridad, no ordené seguridad hacia ella (…) Seguridad nunca se movió hacia la delegada, ni un solo paso. Pero quería asegurarme de que si pasaba algo, me podían ayudar. Así que no me sentí cómodo y tuve miedo”, expresó.

El comentario generó una ola de reacciones en redes sociales, donde varios usuarios calificaron la respuesta como exagerada y humillante hacia la representante mexicana.

“Si alguien no se sintió bien, me disculpo con todos”: Nawat pide perdón tras la polémica

En el mismo live, el presidente del certamen aseguró que no tuvo intención de ofender a ninguna participante y que incluso ofreció disculpas en privado a las concursantes presentes en la sala.

“Si alguien no se sintió bien, si alguien se sintió incómodo, si alguien se sintió afectado, me disculpo con todos. Pero hablé y me disculpé con el resto de las chicas en la sala”, señaló Nawat.

Además, intentó matizar el incidente asegurando que mantiene una buena relación con México:

“Fui a México dos o tres veces, me gusta su país, por eso siempre estoy tan feliz hablando de México. Pero en esta situación, por favor acepten que desde el primer día hasta ahora ha sido demasiado difícil y cada día hay muchas críticas, muchos problemas. Espero que a partir de ahora todo sea mucho mejor”, comentó.

El mensaje, sin embargo, no logró calmar del todo el debate. Usuarios en X —antes Twitter— y seguidores del concurso señalaron que su explicación parecía más una justificación que una disculpa.