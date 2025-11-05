Tras fotografía junto a Geraldine Bazán, Gabriel Soto comparte sí habrá reconciliación

Gabriel Soto y Geraldine Bazán se reencuentran en un evento de Televisa y generan revuelo en redes sociales. (Foto: Instagram@geraldinebazan/@gabrielsoto)

La imagen reciente de Gabriel Soto y Geraldine Bazán juntos en un evento corporativo de Televisa despertó una fuerte reacción en redes sociales.

Ante las especulacioes que desató, el actor se refirió abiertamente sobre reencuentro y aclaró en una entrevista para Despierta América que la fotografía compartida por Bazán tenía como destinatarias exclusivas a sus hijas, quienes no acompañaron a sus padres al concierto privado de Shakira realizado en las instalaciones de la empresa televisiva.

Según relató Soto, el encuentro se produjo durante el UpFront de Televisa, ocasión en la que Bazán acudió como invitada tras una prolongada ausencia: “Me dio mucho gusto verla sin las niñas”, comentó.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto en Televisa (Instagram: @geraldinebazan)

Gabriel Soto responde si habrá reconciliación con Geraldine Bazán

Durante el diálogo con el programa matutino, Soto subrayó que la prioridad compartida con Bazán sigue siendo el bienestar de sus hijas: “El bienestar de nuestras hijas siempre va a ser prioridad”, manifestó,

Y agregó: “Para mí también va a ser prioridad el hecho de que la mamá de mis hijas esté bien, si ella está bien, mis hijas van a estar bien y si yo estoy bien, mis hijas van a estar bien. Siempre vamos a hacer una familia”.

Asimismo compartió que, a pesar de la separación, la comunicación entre ambos se mantiene, sobre todo en asuntos clave relacionados con la familia, como la próxima entrada a la universidad de Elissa, su hija mayor.

Soto y Bazán priorizan el bienestar de sus hijas tras su separación y mantienen comunicación constante por temas familiares. Foto: gabrielsoto

Geraldine Bazán también se pronuncia sobre la fotografía con Gabriel Soto

A raíz de la polémica que desató la publicación, la actriz empleó sus redes sociales para esclarecer el propósito de la fotografía. La actriz enfatizó que entre ellos no existe intención de reconciliación sentimental y señaló públicamente que su cercanía solo es como padres.

“No, no hay segundas oportunidades, no hay borrón y cuenta nueva. Hay una madre y un padre que aman profundamente a sus hijas y que priorizan su bienestar emocional”, escribió en sus instantaneas de Instagram.

Asimismo, explicó a sus seguidores que busca visibilizar una forma de convivencia madura y constructiva:“Si a alguien le inspira de manera positiva esta historia ¡tómala!”, escribió.

Geraldine Bazán descarta reconciliación sentimental con Gabriel Soto y enfatiza su rol como padres responsables. (Foto: Instagram)

De esa forma, Bazán reconociendo que cada familia puede hallar caminos para la armonía tras una separación y poner el bienestar de los hijos en el centro.

Cabe mencionar que durante el concierto, la presencia de Irina Baeva, expareja de Soto, aportó un matiz extra a la situación, pero la atención del público se mantuvo en el mensaje de coparentalidad y unidad que transmitieron los protagonistas de melodramas.