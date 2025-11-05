Poder Judicial de Oaxaca capacitará a empleados para mejorar la atención ciudadana

Refuerza la formación y actualización de su personal con programas académicos de alto nivel, entre ellos la Maestría en Derecho Judicial

El Poder Judicial de Oaxaca ha puesto en marcha una serie de estrategias para profesionalizar a sus integrantes y elevar la calidad del servicio público que se ofrece a la ciudadanía.

Entre ellas destaca la Maestría en Derecho Judicial, un programa académico de excelencia desarrollado en colaboración con la Università degli Studi di Perugia, de Italia.

Con esta iniciativa, el organismo busca formar impartidores de justicia con una visión humanizada, global y de excelencia, capaces de responder a los retos actuales del sistema judicial y fortalecer la confianza de la sociedad en sus instituciones.

“La actualización y profesionalización de las y los servidores públicos judiciales es un aspecto clave y base de una justicia moderna, eficiente y cercana a la ciudadanía”, afirmó la magistrada presidenta del Poder Judicial de Oaxaca, Erika Rodríguez.

La Maestría en Derecho Judicial, impulsada por el Poder Judicial de Oaxaca en colaboración con la Università degli Studi di Perugia, representa un paso decisivo hacia la profesionalización y modernización del servicio público de justicia en beneficio de la ciudadanía

Capacitación con alcance internacional

El programa académico tiene una duración de dos años y ofrece formación especializada en los principios, prácticas y valores que sustentan una justicia moderna. Su diseño curricular combina el rigor académico europeo con la realidad jurídica mexicana, promoviendo un enfoque sensible y humanista en el ejercicio del derecho.

La presidenta Erika Rodríguez explicó que el periodo de postulación para integrar la tercera generación concluye el 21 de noviembre, e invitó a las y los integrantes de los tribunales del país a postularse y participar en esta experiencia académica internacional.

El objetivo es que las y los servidores públicos judiciales fortalezcan sus capacidades profesionales y, con ello, mejoren la atención al público en los distintos órganos jurisdiccionales, brindando un servicio más empático, transparente y eficaz.

Oaxaca, referente en innovación judicial

Esta iniciativa posiciona al Poder Judicial de Oaxaca como referente en innovación y transformación dentro de la formación judicial en México y América Latina. Con una visión global y humanizada, el estado busca colocarse a la vanguardia mundial en la profesionalización del ámbito judicial.

Durante la Tercera Asamblea Plenaria Ordinaria 2025 de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), celebrada recientemente en Jalisco, la magistrada presidenta presentó este programa ante sus homólogos, destacando su papel como puente de cooperación académica entre México y Europa.

“Buscamos que cada servidor judicial esté preparado no sólo en conocimientos técnicos, sino también en valores éticos y sensibilidad humana. La ciudadanía merece una justicia cercana, empática y profesional”, señaló Rodríguez.

Compromiso con la excelencia y la atención ciudadana

Con este esfuerzo de capacitación y actualización continua, el Poder Judicial de Oaxaca reafirma su compromiso con la excelencia judicial y con la construcción de un sistema más accesible para todas las personas.

A través de programas académicos como la Maestría en Derecho Judicial, se impulsa una nueva generación de profesionales del derecho, capaces de atender con empatía, conocimiento y responsabilidad las demandas de la sociedad oaxaqueña y mexicana.