“Los mexicanos no nos rendimos”: Fátima Bosch reaparece con look poderoso tras escándalo con Nawat en Miss Universo 2025

(Instagram)

Después de horas marcadas por la controversia con Nawat Itsaragrisil y la mexicana Fátima Bosch reapareció más fuerte que nunca en sus redes sociales.

Durante la mañana de este 5 de noviembre, la representante de México en Miss Universo 2025 compartió una serie de publicaciones en Instagram que confirmaron que continúa con normalidad sus actividades dentro del certamen.

Fátima presume su participación en Miss Universo

En las imágenes, la modelo tabasqueña se muestra portando con orgullo su banda de “México”, un vestido entallado color azul y el cabello negro y suelto, luciendo elegante, firme y sonriente. En uno de los clips se le escucha decir con seguridad:

“Fátima Bosch Hernández, México”.

(Instagram)

Su publicación rápidamente se viralizó, acompañada de frases que reflejan el espíritu resiliente que ha caracterizado su participación:

“Así se siente México”, escribió en una de las descripciones. “México, te llevo en el corazón” y “Los mexicanos no nos rendimos, porque rendirse nunca ha sido parte de nuestra historia 🇲🇽.”

Las publicaciones de Fátima fueron recibidas con una ola de mensajes de apoyo y admiración. En los comentarios, cientos de internautas destacaron su entereza y la forma en que ha enfrentado la polémica sin perder la sonrisa.

“Eres una reina con dignidad y clase”, “México está contigo”, y “Tu elegancia habla más que mil palabras”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la sección de su cuenta oficial.

La representante de México lanzó poderoso mensaje. (IG fatimaboschfdz)

Con esta reaparición, Bosch parece enviar un mensaje claro: seguirá representando a México con orgullo pese a los momentos difíciles que ha vivido durante el proceso del certamen. Su presencia y actitud fueron interpretadas por muchos como un acto de resistencia y orgullo nacional.

Nawat Itsaragrisil se quiebra y ofrece disculpas públicas

Mientras Fátima Bosch retomaba su rutina, el nombre de Nawat Itsaragrisil volvió a acaparar titulares.

Este 5 de noviembre, el empresario tailandés se quebró durante una conferencia de prensa realizada en Tailandia, donde abordó por primera vez el escándalo que se generó tras su conflicto con la representante mexicana.

Con la voz entrecortada, Nawat expresó:

“Me gustaría aprovechar esta oportunidad para decir algo sobre lo que está sucediendo, porque soy un ser humano. Como todos saben, en los últimos días ha habido mucha presión que no me gustaría mencionar de nuevo, pero ya pasó. Ustedes... creo que deben entender que la presión es mucha, soy humano y a veces no puedo controlarlo”.

(TikTok: @2mmundodemisses // IG: @fatimaboschfdz)

Reconoció haber cometido un error, aunque lo atribuyó a la carga de trabajo y al estrés por la organización del evento:

“Nunca tuve la intención de hacerle daño a nadie, porque los respeto a todos ustedes. A veces solo tengo que decir lo siento mucho por lo que ha pasado”.

Sin embargo, sus palabras volvieron a causar reacciones encontradas, ya que pese a ofrecer disculpas generales, no mencionó directamente a Fátima Bosch. En redes sociales, internautas mexicanos insistieron en que el directivo debe emitir una disculpa específica hacia la modelo, recordándole que sus comentarios fueron dirigidos a ella de forma pública.

El empresario ofreció disculpas tras insultar a Fátima Bosch en un evento de Miss Universo TikTok: @saleelsoltv

“También quiero disculparme con los fans de Miss Universo alrededor del mundo, pero deseo que todos los mensajes verdaderos sean los correctos, porque vi muchos mensajes con palabras que yo no dije antes”, agregó.

Según Nawat, algunos clips que circularon en redes fueron editados, por lo que pidió a los seguidores informarse a través del portal oficial de Miss Universo.