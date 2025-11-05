Este es el sencillo ejercicio que te da más años de vida si lo practicas de forma correcta

Sin duda el ejercicio es un aspecto vital de la vida para mantenernos salubles. Y auque cualquier actividad física que realicemos nos brinda beneficios, pocas personas saben que existe un ejercicio, muy popular, que tiene beneficios especiales que ayuda a vivir más y de mejor manera.
Se trata de las sentadillas las cuales son un ejercicio físico de fuerza en el que se flexionan las rodillas y las caderas para bajar el cuerpo hacia el suelo, y luego se vuelve a la posición erguida.
Este movimiento trabaja principalmente los músculos de las piernas y los glúteos, aunque también involucra el abdomen, la espalda baja y otros grupos musculares.
Las sentadillas pueden realizarse solo con el peso corporal o utilizando pesas para aumentar la resistencia y es un ejercicio básico en rutinas de entrenamiento debido a su efectividad para mejorar la fuerza, la estabilidad y la movilidad.
Y más allá de estos beneficios, entrenadores especializados señalan que realizarlas de manera regular puede incluso ayudar a tener una vida más larga, tal como te contamos a aquí.
Cuáles son los beneficios de las sentadillas para vivir mas años
Como mencionamos, las sentadillas ofrecen varios beneficios que pueden contribuir a una vida más larga y saludable gracias a lo siguiente:
- Mejoran la fuerza muscular, especialmente en las piernas y glúteos, lo que favorece la movilidad y la independencia en la edad avanzada.
- Ayudan a mantener la densidad ósea, reduciendo el riesgo de fracturas y osteoporosis.
- Favorecen la salud metabólica, ya que aumentan el gasto energético y pueden mejorar la sensibilidad a la insulina.
- Mejoran el equilibrio y la coordinación, lo que reduce el riesgo de caídas, una de las principales causas de lesiones graves en personas mayores.
- Estimulan la liberación de hormonas saludables, como la testosterona y la hormona del crecimiento.
- Colaboran en la prevención de enfermedades cardíacas y metabólicas, gracias al efecto positivo del ejercicio de fuerza sobre la salud cardiovascular.
Cómo realizar sentadillas de manera correcta
Para realizar sentadillas de manera correcta y segura, sigue estos pasos:
- Coloca los pies al ancho de los hombros, con las puntas ligeramente hacia afuera.
- Mantén la espalda recta durante todo el movimiento, evitando encorvar los hombros o la columna.
- Activa el abdomen para estabilizar el tronco.
- Flexiona las rodillas y baja la cadera como si fueras a sentarte en una silla. Las rodillas deben alinearse con los pies, sin sobrepasar la punta de los mismos.
- Desciende hasta que los muslos estén, al menos, paralelos al suelo. Si tienes buena movilidad, puedes bajar un poco más, siempre sin perder la postura.
- Empuja con los pies para volver a la posición inicial, extendiendo las piernas y glúteos.
- Respira: inhala al bajar, exhala al subir.
- Revisa la técnica frente a un espejo o con la ayuda de un profesional, especialmente si eres principiante.
Realizar el ejercicio correctamente ayuda a evitar lesiones y maximiza los beneficios de las sentadillas, las cuales no solo tonifican sino que también ayudan a mantener la masa muscular.