México

Este es el sencillo ejercicio que te da más años de vida si lo practicas de forma correcta

A pesar de ser uno de los ejercicios más populares, pocas personas saben el verdadero impacto que tienen en la salud

Guardar
Aunque es un ejercicio popular,
Aunque es un ejercicio popular, pocas personas suelen realizarlo con la técnica correcta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda el ejercicio es un aspecto vital de la vida para mantenernos salubles. Y auque cualquier actividad física que realicemos nos brinda beneficios, pocas personas saben que existe un ejercicio, muy popular, que tiene beneficios especiales que ayuda a vivir más y de mejor manera.

Se trata de las sentadillas las cuales son un ejercicio físico de fuerza en el que se flexionan las rodillas y las caderas para bajar el cuerpo hacia el suelo, y luego se vuelve a la posición erguida.

Este movimiento trabaja principalmente los músculos de las piernas y los glúteos, aunque también involucra el abdomen, la espalda baja y otros grupos musculares.

Las sentadillas pueden realizarse solo con el peso corporal o utilizando pesas para aumentar la resistencia y es un ejercicio básico en rutinas de entrenamiento debido a su efectividad para mejorar la fuerza, la estabilidad y la movilidad.

Y más allá de estos beneficios, entrenadores especializados señalan que realizarlas de manera regular puede incluso ayudar a tener una vida más larga, tal como te contamos a aquí.

Las sentadillas son un ejercicio
Las sentadillas son un ejercicio que ayuda a mejorar fuerza y resistencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de las sentadillas para vivir mas años

Como mencionamos, las sentadillas ofrecen varios beneficios que pueden contribuir a una vida más larga y saludable gracias a lo siguiente:

  • Mejoran la fuerza muscular, especialmente en las piernas y glúteos, lo que favorece la movilidad y la independencia en la edad avanzada.
  • Ayudan a mantener la densidad ósea, reduciendo el riesgo de fracturas y osteoporosis.
  • Favorecen la salud metabólica, ya que aumentan el gasto energético y pueden mejorar la sensibilidad a la insulina.
  • Mejoran el equilibrio y la coordinación, lo que reduce el riesgo de caídas, una de las principales causas de lesiones graves en personas mayores.
  • Estimulan la liberación de hormonas saludables, como la testosterona y la hormona del crecimiento.
  • Colaboran en la prevención de enfermedades cardíacas y metabólicas, gracias al efecto positivo del ejercicio de fuerza sobre la salud cardiovascular.
Realizar sentadillas de manera regular,
Realizar sentadillas de manera regular, acompañado de una alimentación equilibrada y otros hábitos saludables, puede formar parte de un estilo de vida que favorezca la longevidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo realizar sentadillas de manera correcta

Para realizar sentadillas de manera correcta y segura, sigue estos pasos:

  1. Coloca los pies al ancho de los hombros, con las puntas ligeramente hacia afuera.
  2. Mantén la espalda recta durante todo el movimiento, evitando encorvar los hombros o la columna.
  3. Activa el abdomen para estabilizar el tronco.
  4. Flexiona las rodillas y baja la cadera como si fueras a sentarte en una silla. Las rodillas deben alinearse con los pies, sin sobrepasar la punta de los mismos.
  5. Desciende hasta que los muslos estén, al menos, paralelos al suelo. Si tienes buena movilidad, puedes bajar un poco más, siempre sin perder la postura.
  6. Empuja con los pies para volver a la posición inicial, extendiendo las piernas y glúteos.
  7. Respira: inhala al bajar, exhala al subir.
  8. Revisa la técnica frente a un espejo o con la ayuda de un profesional, especialmente si eres principiante.
Realizarlas de forma correcta es
Realizarlas de forma correcta es vital para obtener sus beneficios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Realizar el ejercicio correctamente ayuda a evitar lesiones y maximiza los beneficios de las sentadillas, las cuales no solo tonifican sino que también ayudan a mantener la masa muscular.

Temas Relacionados

ejerciciosentadillasmasa muscularmexico-noticias

Más Noticias

Ataque contra elementos de seguridad en Jalisco deriva en la captura de un fugitivo y aseguramiento de una finca

Emmanuel ”N" subió hasta una azotea para atacar a los agentes a balazos

Ataque contra elementos de seguridad

Resultados Melate Retro 4 de noviembre 2025: quiénes se llevaron los 11 millones de pesos en premios

Esta popular lotería cuenta con una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos que se va acumulando

Resultados Melate Retro 4 de

Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de noviembre: servicio lento en la Línea 9

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cruz Azul vs Pumas: precios de los boletos para el partido de la jornada 17 del Apertura 2025

La Máquina recibirá en el Estadio Cuauhtémoc al conjunto universitario en la última fecha del campeonato

Cruz Azul vs Pumas: precios

Disney+ México: conoce las películas que arrasan al inicio de noviembre

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

Disney+ México: conoce las películas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Amenazan a integrantes del Movimiento

Amenazan a integrantes del Movimiento del Sombrero en Uruapan, Michoacán, tras asesinato de Carlos Manzo

Cae “El 8”, objetivo prioritario en Guerrero acusado de asesinar a un policía

Aseguran 17.4 kilos de cocaína en la terminal 2 del AICM

Sentencian a tres presuntos integrantes del CJNG que portaban armamento de uso exclusivo

Audiencia de imputación de Fernando Farías por presunto huachicol fiscal se realizará este miércoles: defensa pide postergarla

ENTRETENIMIENTO

Disney+ México: conoce las películas

Disney+ México: conoce las películas que arrasan al inicio de noviembre

Alicia Villarreal revela si tiene planes de boda con Cibad Hernández tras divorcio de Cruz Martínez

Aldo de Nigris y Elaine Haro son captados en comprometedor momento pese a negar relación

Pepe Madero vive fuerte depresión en medio de escándalo por traición a su ex amigo de PXNDX con su esposa

Ferdinando Valencia descubre que volverá a ser padre en el aniversario luctuoso de su hijo

DEPORTES

Cruz Azul vs Pumas: precios

Cruz Azul vs Pumas: precios de los boletos para el partido de la jornada 17 del Apertura 2025

Baja sensible para el Tri: Santi Giménez no estará en la Fecha FIFA de noviembre

Santiago Gimenez rompe el silencio sobre su lesión: “Nos vemos pronto”

Ex rival de Canelo Álvarez quiere volver a enfrentarlo: “No le interesa una pelea al azar”

Canadá busca convencer a Marcelo Flores, el futbolista mexicano, para que juegue con su selección