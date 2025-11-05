¿Cuándo se debe poner el árbol de Navidad en 2025, según la tradición?

México

La navidad es una festividad
La navidad es una festividad que impulsa a muchas personas a transformar su hogar en un escenario repleto de simbolismos y color. Imagen Ilustrativa Infobae

La proximidad de diciembre y la Navidad 2025 despierta expectativas entre millones de hogares mexicanos y de todo el mundo, ya que la conversión de estos espacios en escenarios de celebración, donde los adornos navideños y el pesebre se convierten en protagonistas del espíritu familiar, despierta la habitual pregunta sobre el momento adecuado para instalar el Árbol de Navidad.

El árbol de Navidad es uno de los símbolos más reconocibles de la festividad, adoptado por la tradición cristiana como representación de la vida y la llegada de la luz.

Millones de persones alrededor del
Millones de persones alrededor del mundo se conglomeran para dar celebración a esta esperada época del año. Crédito: Archivo Infobae

Aunque no existe un momento universalmente establecido, ya que la elección varía según cada tradición, existen fechas generalizadas que concentran el sentido religioso y cultural de la festividad y proponen una propuesta para realizar la conmemoración.

Cuándo colocar el Árbol de Navidad en 2025

El periodo de Adviento, que en 2025 comenzará el domingo 30 de noviembre, marca para la Iglesia católica el inicio de la preparación espiritual para la Navidad. Desde ese día, o el consecuente 1 de diciembre, se considera apropiado iniciar la colocación de luces, arreglos y el árbol, en sintonía con la espera del nacimiento de Jesús.

Durante estas semanas, las comunidades cristianas reflexionan sobre la esperanza y la preparación interior, lo que se refleja en la ornamentación progresiva del hogar.

Otra fecha significativa es el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, instaurado por el Papa Pío IX en 1854. Para muchas familias, esta es la fecha más aceptada para colocar el árbol de Navidad. Según la creencia, la jornada se convierte en una oportunidad idónea para bendecir la casa y compartir en familia, ya que este día representa pureza y disposición para la llegada de Jesús, por ello preparar el árbol conlleva fortalecer un sentimiento de fe y esperanza.

La Navidad suele ser un
La Navidad suele ser un momento idóneo para celebrar, en compañía de familiares y seres queridos, las tradiciones y la fraternidad. Crédito: Archivo Infobae

¿Qué nos dicen otras tendencias espirituales sobre la colocación del Árbol de Navidad?

De igual manera, algunas creencias espirituales sugieren colocar el árbol según el ciclo lunar, especialmente durante la luna creciente, con la intención de propiciar armonía y prosperidad familiar. En 2025, las lunas consideradas ideales para este propósito serán entre el 3 y el 10 de diciembre.

Asimismo, el 16 de diciembre, que señala el inicio de la segunda etapa del Adviento, también es considerado por muchos como un momento propicio para dar inicio a la decoración navideña.

Cuándo se coloca el resto de decoraciones navideñas en esta época

El montaje del pesebre, que escenifica el nacimiento de Cristo, también ocupa un lugar central. La costumbre propone añadir la figura del Niño Jesús a la medianoche del 24 de diciembre, así como la posterior incorporación de los Reyes Magos, dando seguimiento a la tradición católica.

Para concluir con el ritual, la retirada del árbol y las decoraciones suele realizarse el 6 de enero, Día de los Reyes Magos o Epifanía, fecha en la que se cierra el ciclo festivo en el calendario litúrgico. Aunque en algunas regiones se retiran los adornos unos días antes o después de esta fecha, esta es la que predomina en esta práctica.

Estas figuras reúnen las principales
Estas figuras reúnen las principales escenas del nacimiento e infancia de Jesús, aportando un particular simbolismo a cada una de ellas. Crédito: Archivo Infobae

En épocas en las que las temperaturas suelen ser bajas y la búsqueda de calor se convierte en una necesidad, para millones de personas en el mundo colocar el árbol y la decoración en familia permanece como un momento especial vinculado con la fe y la convivencia fraternal, otorgando sentido espiritual a la temporada, independientemente de la fecha específica que cada hogar elija para la ejecución según sus creencias y contextos.

