Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, envía mensaje de apoyo a Fátima Bosch tras insultos de Nawat Itsaragrisil

Fátima Bosch, representante mexicana en el certamen de belleza Miss Universo, fue expulsada de un evento organizado por el director ejecutivo de la organización, Nawat Itsaragrisil, en Tailandia.

De acuerdo con los primeros reportes y videos virales, todo comenzó cuando Nawat Itsaragrisil cuestionó a Fátima Bosch sobre por qué no había publicado contenido del país anfitrión en sus redes sociales.

La mexicana explicó que se trataba se un malentendido y aseguró que hablaría con la organización mexicana para aclarar lo sucedido.

Pese a la disposición de Bosch, Nawat Itsaragrisil reaccionó tajante: "Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca”.

Fátima Bosch se defendió y pidió respeto, pero el director ejecutivo llamó al equipo de seguridad y pidió que sacaran a la modelo mexicana del evento.

En ese momento, representantes de diferentes partes del mundo se levantaron y salieron detrás de Fátima Bosch a manera de protesta por lo sucedido.

Entre ellas destacó la Miss Universo 2024, Victoria Kajer, quien externó su molestia ante los medios de comunicación que cubrieron el evento.

“Se trata de los derechos de las mujeres, lo siento mucho. Necesitamos hacer algo más grande, tenemos respeto por todos, pero no es así como se pueden manejar las cosas para destrozar a una chica. Es más que irrespetuoso y no es nada que yo como persona pueda manejar, por eso me llevo mi abrigo y me voy”, dijo.

Fátima Kjaer apoya a Fátima Bosch

Minutos después de lo sucedido, Victoria Kjaer publicó un contundente mensaje de apoyo a Fátima Bosch.

“Siempre estaré orgulloso de mi @fatimaboschfdez. Defenderse a uno mismo no siempre es fácil, pero es uno de los actos más importantes de respeto propio y fortaleza que puedes mostrar. Significa conocer tu valor, establecer límites y no permitir que nadie ni nada menoscabe tu voz o tu valía. Se trata de reconocer que tienes derecho a ser escuchado, a expresar tus opiniones y a perseguir tus sueños, sin importar los obstáculos que puedan presentarse en tu camino. ¡Ya basta, y nuestras voces se escucharán fuerte y claro!“, escribió.

Hasta el momento, Nawat Itsaragrisil no se ha pronunciado al respecto y Miss Universo ya emitió un comunicado en donde reafirmó su compromiso, como organización, de promover un ambiente de respeto, seguridad e integridad entre las concursantes.

“Reafirmamos nuestro objetivo común de ofrecer una celebración global excepcional que refleje los valores de diversidad, empoderamiento e inclusión que definen el legado de Miss Universo”, se lee.