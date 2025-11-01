México

Fiscalía de Jalisco asegura armamento, drogas y uniformes no oficiales tras cateo en Teocaltiche

Hasta el momentos las autoridades no han reportado personas detenidas ni a qué organización criminal pudieron pertenecer los objetos asegurados

Tras cateo a una propiedad
Tras cateo a una propiedad ubicada en el municipio de Teocaltiche, fueron asegurados uniformes no oficiales de la Fiscalía del estado, así como dosis de cocaína, cristal y marihuana (FGR)

El hallazgo de armamento, narcóticos y uniformes no oficiales de la Fiscalía General del Estado en un inmueble de Teocaltiche, Jalisco, marcó el resultado de un operativo conjunto entre la Policía Estatal y la misma Fiscalía General de la República (FGR), según se informó a través de un comunicado oficial.

La acción se llevó a cabo tras la obtención de una orden de cateo emitida por el juez de Control de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, que permitió a las autoridades ingresar a la propiedad ubicada en la colonia Centro de ese municipio. La intervención se originó cuando elementos de la Policía Estatal, durante un recorrido de seguridad por la zona, detectaron desde el exterior de un domicilio la presencia visible de armas y sustancias ilícitas.

Ante esta situación, el fiscal federal de la FGR gestionó la autorización judicial para realizar el cateo, diligencia que fue ejecutada por la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el respaldo de peritos especializados y efectivos de la Policía del Estado.

“De acuerdo con la carpeta de investigación, al realizar un recorrido de seguridad en las inmediaciones de la colonia Centro, del municipio antes referido, elementos de la Policía Estatal localizaron un domicilio en el que se apreciaba desde el exterior armamento y droga”, se lee en el comunicado.

Durante la inspección al interior del inmueble, los agentes aseguraron una pistola, un cargador, cuatro básculas, una bolsa con 175 gramos de marihuana, un radio, ocho camisas tipo polo, 442 envoltorios con presunta droga conocida como cristal y ocho bolsas con presunta cocaína.

Además, se dio a conocer que todo el material incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con la investigación correspondiente para determinar la responsabilidad de los implicados por delitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, delitos contra la salud y cualquier otro ilícito que pudiera derivarse de los hechos.

Finalmente, la FGR destacó la coordinación entre las distintas instancias involucradas y subrayó que el procedimiento se realizó conforme a los protocolos legales vigentes.

El caso permanece bajo investigación, mientras las autoridades federales mantienen bajo resguardo los objetos y sustancias asegurados. Hasta el momento, las autoridades estatales ni las federales han dado a conocer si ya fueron identificados responsables o si se sabe a qué grupo criminal podrían pertenecer los objetos asegurados en el inmueble del municipio de Teocaltiche.

