Prepara el postre fit viral de Tito Double P en menos de 15 minutos

Un postre saludable y delicioso que es muy fácil de hacer. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos días un postre se ha vuelto viral en redes sociales gracias al video compartido por el cantante de corridos tumbados Tito Double P quien mostró el proceso de elaboración de un plato que él mismo denominó fit. La propuesta destaca por su sencillez ya que no requiere de una gran cantidad de ingredientes, pasos complejos ni demasiado tiempo.

Utiliza elementos específicos que aportan vitaminas, proteínas, fibra y energía sin necesidad de recurrir a azúcares refinados. Su consistencia cremosa, sabor agradable y facilidad de preparación lo hacen accesible incluso para quienes no tienen experiencia en la cocina.

El compositor mexicano se volvió tendencia tras publicar un par de recetas fit que complementan su dieta y estilo de vida saludable. En su contenido también destaca que la alimentación balanceada es clave para mantener un buen estado físico. Actualmente, cientos de usuarios han replicado este postre exprés que promete ser saludable y delicioso.

Receta de postre fit con yogur

La preparación fue compartida por el cantante de corridos tumbados Tito Double P - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso a paso de esta preparación está disponible en el perfil de @titodoublep, cuyo video ya cuenta con más de 22 millones de visualizaciones, 2.4 millones de likes y miles de comentarios y reacciones de seguidores que lo han hecho en casa.

Ingredientes

Dos cucharadas de yogur natural

Una cucharada y media de fécula de maíz

Un huevo

Una tapa de esencia de vainilla

Fruta al gusto

Preparación

En un bowl agregar las dos cucharadas de yogur natural, la cucharada y media de fécula de maíz, el huevo y la tapita de vainilla.

Mezclar hasta que se integren por completo todos los ingredientes

Colocar fruta al gusto (en este caso es fresa y arándanos)

Meter al microondas por aproximadamente 10 minutos

Después del tiempo, sacar

Dejar enfriar y probar

¿El yogur es bueno para la salud?

El yogur ayuda a fortalecer el sistema inmunológico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogur es un alimento que aporta nutrientes esenciales para el cuerpo. Este se produce mediante la fermentación de la leche en un proceso que potencia sus propiedades y que lo convierte en una fuente destacada de calcio. Existen variedades con y sin azúcar, siendo preferibles las que no contienen azúcares añadidos.

Según la Fundación Española del Corazón, “de forma general el yogur contiene proteínas muy útiles para el ser humano y con una mayor digestibilidad que la leche. Además, es una buena fuente de vitaminas del grupo B y A y una excelente fuente de minerales como el calcio, fósforo, magnesio y zinc”.

Por su composición el yogur fortalece el sistema inmunológico y ayuda a prevenir enfermedades digestivas e infecciosas. Su sabor y textura permiten incorporarlo fácilmente a la alimentación diaria favoreciendo una dieta equilibrada.

Arándanos, un complemento saludable

Los arándanos ayudan a combatir diversos tipos de infecciones, entre ellas la urinaria. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tito Double P en este postre utilizó arándanos y fresas para la decoración y como complemento aunque también puede prepararse con otras frutas de tu preferencia. No obstante es importante recalcar lo bueno que llega a ser el arándano.

Son bayas que pueden ser de color rojo, azul oscuro o morado, de tamaño son pequeñas y redondas, su sabor se puede mezclar entre acido y dulce. Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), “es uno de los alimentos con mayor contenido, como ya lo consignamos, de antioxidantes, además aporta vitamina C, potasio y fibra, asimismo, el consumo de este fruto fortalece el sistema inmunitario”.

Su estructura mejora la función cognitiva, previene infecciones urinarias y combate diversos tipos de infecciones. Son frutas deliciosas y fáciles de conseguir, por lo que gracias a sus beneficios resultan una excelente elección para añadir a cualquier comida.