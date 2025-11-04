México aún sin fecha para reactivar la exportación de ganado por el gusano barrenador

CRÉDITO: Presidencia

No existe aún una fecha definida para la reapertura de la frontera y el traslado de ganado, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras reunirse con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins.

Sheinbaum señaló que Rollins “se fue con el convencimiento, lo dijo así, de que estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para evitar que el gusano barrenador pueda llegar a nuestra frontera norte”.

La presidenta detalló que la secretaria de Agricultura le manifestó que el cierre en la frontera para la exportación de ganado está afectando a Estados Unidos, especialmente en el precio de la carne, que ha incrementado.

Ambas coincidieron en que el objetivo primordial es evitar una infección o la propagación del gusano barrenador hacia el norte del país.

Sheinbaum precisó que los equipos técnicos de ambos países revisan los detalles para evitar eventualidades como el reciente cierre, motivado por la detección de un animal contaminado en Veracruz.

Según la jefa del Ejecutivo federal, México solicita contar con indicadores técnicos claros para determinar la reapertura o cierre de la frontera, evitando decisiones subjetivas y asegurando certeza en los procesos de vigilancia y control zoosanitario.

La mandataria también mencionó que el avance en la fábrica de moscas estériles del gusano barrenador al 30% y se espera que su reapertura sea el primer semestre del 2026. Por otro lado, las funcionarias coinciden en que la reapertura de la frontera tiene que ser lo más pronto posible.

¿Qué pasó en la reunión entre Brooke Rollins y el gobierno mexicano?

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, reconoce los esfuerzos de México para frenar el gusano barrenador. Crédito: Secretaría de Relaciones Exteriores

El pasado lunes 3 de noviembre, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins se reunió con la presidenta Sheinbaum y con su homólogo mexicano Julio Berdegué Sacristán, donde hablaron sobre las prioridades para ambos gobiernos, los temas destacados:

Renovación del compromiso para erradicar la plaga del gusano barrenador.

Facilitar el comercio agrícola.

Proteger la sanidad animal en América del Norte.

Comunicación constante entre autoridades de ambas naciones.

El diálogo entre Berdegué y Rollins fue para acordar las prioridades y acciones a realizar en relación a la reanudación de exportación de ganado, asuntos de sanidad animal, identificación de áreas de colaboración para el T-MEC, oportunidades de comercio agroalimentario entre México- EEUU.

Por su parte, el funcionario mexicano subrayó la colaboración binacional “en materia de sanidad e inteligencia epidemiológica, especialmente frente a las amenazas transfronterizas que pueden afectar la producción agropecuaria en ambos países”.