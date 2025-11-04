Luisito Comunica habla sobre asesinato de Carlos Manzo: “Quieres hacer las cosas bien y te matan”

Luisito Comunica habla sobre el asesinato de Carlos Manzo. (Captura de pantalla/Cuartoscuro)

El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, impactó en todo México y desencadenó reacciones en redes sociales, donde diversos influencers como Yulay o Farid Dieck han roto el silencio y se han pronunciado de la violencia que se vive en el país.

Esta vez, Luisito Comunica, famoso youtuber mexicano, sumó su voz al debate a través de sus historias de Instagram, donde suma 33.6 millones de seguidores. Ahí el creador de contenido lamentó abiertamente el crimen y la situación nacional.

El mensaje de Luisito —uno de los influencers más seguidos en América Latina— surgió a petición de sus seguidores, quienes le insistieron para que hablara sobre el caso. El propio youtuber admitió que suele evitar estos temas en público debido al linchamiento digital y las campañas de desinformación que suelen acecharlo cada vez que los aborda.

“Cada que hablo de este tipo de temas siempre empiezan unas campañas de desprestigio horribles en mi contra, se politiza todo horrible, me acusan de cosas feísimas”, explicó antes de pronunciar su reflexión.

Lusito Comunica habla del asesinato de Carlos Manzo, (Instagram)

“Qué horrible la noticia del alcalde de Michoacán que mataron, pues porque quería hacer las cosas bien, acá en México quieres hacer las cosas bien y, pues llegan y te matan… Lo único que diré es que es muy triste. Tú quieres hacer algo bien en el gobierno, te matan los malos, ellos son los que mandan realmente”, señaló y cerró con: “Me dueles, México. Me dueles un chingo”.

En esa misma serie de historias, Luisito acompañó su mensaje con una imagen de una conversación de chat, donde se leía: “Algo normal ya en México”, a lo que el influencer replicó “Lo normal. Lo de todos los días. Ya nadie se sorprende”, junto a corazones rotos.

Luisito Comunica en sus historias de Instagram. (Captura de pantalla)

¿Qué se sabe del asesinato de Carlos Manzo?

El 1 de noviembre de 2025, Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado a balazos en la plaza principal del municipio, en un ataque perpetrado durante el Festival de las Velas, una de las celebraciones más importantes del Día de Muertos.

Manzo, quien se encontraba acompañado de su familia y colaboradores, fue atacado por sujetos armados que lograron burlar el dispositivo de seguridad dispuesto para el evento.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, uno de los agresores, que fue abatido, fue posteriormente identificado como Osvaldo Gutiérrez Velázquez, alias “El Cuate”, se acercó al alcalde y le disparó en al menos siete ocasiones a corta distancia.

Manzo sufrió impactos en el abdomen y un brazo, y aunque fue trasladado de inmediato al hospital, falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

Carlos Manzo exhibió en redes el nivel de penetración que tenía el CJNG en Uruapan. (Anayeli Tapia/Infobae)

Las primeras investigaciones apuntaron a que el agresor era un joven originario de Apatzingán, de entre 17 y 19 años, con antecedentes de consumo de drogas. Se supo también que “El Cuate” era familiar de Omar Farías Chávez, alias “El Prángana” o “El Fénix”, un reconocido operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán, vinculado a la histórica célula criminal de los hermanos Álvarez Ayala, conocidos como “R1”, “R2” y “R3”, quienes han ocupado cargos políticos y han sido señalados por autoridades federales por su colaboración directa con Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Según el titular de la Fiscalía de Michoacán, Carlos Torres Piña, el atacante se hospedó en un hotel del centro de la ciudad la tarde previa al atentado, realizó compras en comercios y accedió al área del festival donde esperó el momento adecuado para aproximarse a Manzo. El arma utilizada en el homicidio ya había sido empleada en al menos dos asesinatos recientes en Uruapan, en octubre de 2025.

Carlos Manzo, durante su gestión, exhibió en sus redes sociales múltiples operativos contra células del CJNG y Los Caballeros Templarios, y denunció insistentemente la presión de los cárteles para controlar áreas clave del municipio.

Expertos en seguridad como David Saucedo han descrito el asesinato como una advertencia para debilitar la resistencia institucional de quienes le quieren hacer frente al narco.

El asesinato de Manzo ha provocado una ola de protestas y manifestaciones en Uruapan, Morelia, Apatzingán y otras regiones del estado.