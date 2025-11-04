La Granja VIP: Omahi reveló al primer nominado de la cuarta semana del reality

El influencer provocó gran polémica tras dar a conocer su “Legado” . (Captura de pantalla TikTok)

Durante la gala celebrada la noche del lunes 3 de noviembre en La Granja VIP, la dinámica de nominaciones introdujo nuevamente el llamado “legado”, una de las mecánicas con más impacto en la competencia. El formato establece que cada participante eliminado debe dejar por escrito a quién nomina directamente al abandonar el programa, decisión que altera el rumbo estratégico del reality.

Omahi, tercer concursante en dejar la competencia, concretó su nominación directa y sorprendió al nombrar a Lola Cortés como la persona que cargaría con el “legado”. A criterio del influencer, la elección recayó en Cortés porque, según expresó, “Tal vez necesita sentirse afuera para saber si quiere seguir en La Granja VIP ”. La mecánica se aplicó justo después de su eliminación, en relación directa con las reglas que permiten al último eliminado profundizar la tensión entre los participantes que permanecen.

Adal Ramones presentó el nombre de Lola Cortés como la primera nominada en la cuarta semana del reality. (Captura de pantalla TikTok)

“Esto es algo que se tenía que hacer. Esta persona, tal vez ustedes no lo saben pero lo necesita”, explicó el influencer.

En días previos, Lola Cortés ya había manifestado incomodidad y deseos de abandonar la competencia durante la tercera semana. Solicitó ser nominada al aceptar la propuesta de ser traicionada por Sergio Mayer Mori, acción permitida en la dinámica del programa, pero la intervención de una sanción impuesta a los peones invalidó su petición en ese momento.

Este antecedente contribuyó a que Cortés anticipara su aparición en la lista de nominados, especialmente porque en las asambleas previas ella misma había nominado a Omahi.

Lola tomó con calma su nominación. (Captura de pantalla TikTok)

Adal Ramones se conectó con el interior de la granja para dar a conocer la noticia a los concursantes. Para ese momento Omahi apareció a su lado y fue entonces que el conductor presentó la lectura del legado en vivo.

“Vi venir la nominación porque yo lo nominé a él. Es una persona que me conoce muy bien y sus palabras lo dijeron todo”, asintió la actriz. No obstante también aceptó que está emocionada por haber regresado al equipo de peones. “Amo el granero, amo todo lo que hacemos... estar con las vacas, ayudar a todos los que nos necesitan. Me encanta”.

Ahora, la participación de Lola Cortés en la competencia se convierte en foco de atención, pues su continuidad se define en la próxima fase, lo cual redefine la estrategia de los demás integrantes del reality.

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

Alfredo Adame Jawy Méndez Kim Shantal Alberto del Río “El Patrón” César Doroteo “Teo” Manola Díez Kike Mayagoitia Lis Vega Eleazar Gómez La Bea Sergio Mayer Mori Fabiola Campomanes Lola Cortés