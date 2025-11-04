Arrestan a hombre estadounidense que pretendía entrar a México con armas largas

El hombre capturado (Guardia Nacional)

Un hombre originario de Estados Unidos fue detenido en Tamaulipas luego de que elementos de seguridad detectaron que llevaba varias armas de fuego largas.

El hombre pretendía ingresar ocho armas de fuego a territorio mexicano, la Vocería de la Guardia Nacional detalla que la captura fue realizada en el municipio de Reynosa y que la unidad en la que fue encontrado el armamento provenía de Texas, EEUU.

Fue en la zona del portaequipaje que los guardias nacionales hallaron una maleta gris con ocho armas largas, dos cortas y 380 cartuchos útiles de diferentes calibres.

Tanto la persona asegurada (de quien no fue revelado su nombre), al unidad vehicular y el material bélico fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Si bien la Guardia Nacional indica que el decomiso fue realizado en Reynosa, las autoridades federales indicaron en su informe diario del 3 de noviembre que las acciones fueron realizadas en Nuevo Laredo.

Parte del armamento asegurado (Guardia Nacional)

"En Nuevo laredo, en el Puente Internacional II Benito Juárez, elementos de GN en funciones de Aduanas, al inspeccionar un vehículo procedente de Dallas, Texas, Estados Unidos, detuvieron a una persona de nacionalidad estadounidense, le aseguraron ocho armas largas, dos armas cortas, 16 cargadores y 380 cartuchos", indica el informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Detienen a 15 personas en Tamaulipas

Cabe recordar que el pasado 15 de octubre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó el arresto de 15 personas armadas en Tamaulipas. Fue en el municipio de Abasolo que elementos del Ejército aseguraron:

Cuatro armas largas

26 cargadores

720 cartuchos

100 dosis de posible marihuana

Cuatro vehículos

Equipo de comunicación

Foto: Defensa

A través de la IV Región Militar y la 48/a. Zona Militar, el Ejército indicó que las detenciones fueron realizadas cuando realizaban patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en la zona.

Otros extranjeros detenidos en Tamaulipas

El mismo 15 de octubre la Guardia Nacional infirmó el arresto de tres personas de origen estadounidense debido a que trataban de ingresar a México con cartuchos útiles y armamento. Los agentes de seguridad observaron un vehículo procedente de Texas que ingresó al área de carriles de selección automatizada

Los uniformados encontraron un estuche con un arma larga, una mira holográfica y un cañón con guardamano, así como un cargador y aproximadamente mil 163 cartuchos útiles. Los tres sujetos implicados aseguraron ser ciudadanos estadounidenses, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades.