Capturan en Tamaulipas a tres extranjeros que pretendían ingresar al país con más de mil cartuchos y armento

Los estadounidenses se trasladaban a bordo de un vehículo procedente de Texas

Por Ale Huitron

Los tres extranjeros llevaban armamento
Los tres extranjeros llevaban armamento en su vehículo. Foto: Guardia Nacional

Tres ciudadanos estadounidenses fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional (GN) en el estado de Tamaulipas cuando intentaban ingresar al país más de mil cartuchos útiles y armamento en un vehículo.

La acción se efectuó cuando agentes de la corporación realizaban inspecciones de prevención del delito en el Puente Internacional “Benito Juárez”, ubicado en el municipio de Reynosa.

En el sitio, los elementos observaron un vehículo procedente de Texas, Estados Unidos, que ingresó al área de carriles de selección automatizada, por lo que entrevistaron al conductor y sus acompañantes.

Los tres se identificaron como ciudadanos estadounidenses, por lo que los agentes llevaron a cabo una revisión del vehículo para verificar que no ingresaran objetos o sustancias prohibidas a territorio nacional.

Foto: GN
Foto: GN

Durante la revisión localizaron un estuche con un arma larga, una mira holográfica y un cañón con guardamano, así como un cargador y aproximadamente mil 163 cartuchos útiles.

Debido al hallazgo los tres extranjeros fueron detenidos y puestos a disposición ante la Agencia del Ministerio Público Federal junto con lo asegurado, donde se determinará su situación jurídica.

“La Guardia Nacional refrenda su compromiso de fortalecer las medidas de supervisión en puntos fronterizos, para garantizar la paz y la seguridad en el territorio nacional”, detalló la corporación en un comunicado.

Desmantelan centro ilegal de abastecimiento de combustible en Guanajuato

Uno de los vehículos asegurados
Uno de los vehículos asegurados (Guardia Nacional)

Este hecho se suma al operativo reciente de la Guardia Nacional en Guanajuato, en el que desmantelaron un centro ilegal de abastecimiento de combustible.

La intervención, realizada en coordinación con personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX), permitió asegurar vehículos, combustible y la detención de una persona vinculada a actividades ilícitas en las inmediaciones de la caseta de cobro La Piedad.

El despliegue de las fuerzas de seguridad se produjo durante patrullajes de prevención y vigilancia, cuando los elementos detectaron la presencia de un grupo de personas cerca de una toma clandestina.

Fue detenida una persona, otras
Fue detenida una persona, otras escaparon (Guardia Nacional)

Al notar la llegada de las unidades oficiales, los individuos intentaron huir hacia la maleza, aunque uno de ellos fue capturado en el lugar.

La operación permitió incautar tres vehículos con reporte de robo, dos motocicletas, catorce contenedores, dos tinacos con capacidad de 5 mil litros cada uno, y aproximadamente 5 mil 600 litros de combustible. Además, se localizó e inhabilitó una toma clandestina utilizada para la extracción ilegal de hidrocarburos.

Parte de lo hallado en
Parte de lo hallado en el sitio (Guardia Nacional)

Una persona fue detenida en el sitio, quien junto con los bienes asegurados fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones correspondientes.

