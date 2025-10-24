México

Cae “La Conta” junto a tres integrantes del Cártel del Golfo en Tamaulipas: se les relaciona con el tráfico de armas

Esta célula delictiva también es señalada por trasiego de drogas

Por Ale Huitron

Los cuatro detenidos fueron localizados
Los cuatro detenidos fueron localizados durante tres cateos. Foto: SSPC

Cuatro presuntos integrantes de una célula del Cártel del Golfo fueron detenidos por autoridades federales, estatales y de las Fuerzas Armadas en el estado de Tamaulipas al ser relacionados con tráfico de armas, narcóticos y lavado de dinero.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que las aprehensiones se llevaron a cabo como resultado de labores de inteligencia que permitieron ubicar tres domicilios en el municipio de Matamoros que eran utilizados por dicha célula delictiva para la realización de actividades ilícitas.

Tras obtener las órdenes de cateo, agentes federales fueron desplegados en operativos simultáneos en las colonias Jesús Vega Sánchez y Moderno, donde se localizó y detuvo a los cuatro presuntos integrantes del Cártel del Golfo.

Entre los capturados se encuentra Juana María “N”, alias “La Conta”, quien es relacionada con el tráfico de armas, narcóticos y lavado de dinero.

Foto: SSPC
Foto: SSPC

Derivado de la acción fueron aseguradas siete armas de fuego, cargadores, 150 cartuchos de diversos calibres, un vehículo, una caja fuerte, 20 mil 600 dólares americanos, seis computadoras portátiles, seis equipos telefónicos y documentación diversa.

Los cuatro detenidos fueron puestos junto con lo asegurado ante el agente del Ministerio Público correspondiente para que determine su situación legal.

En tanto, los domicilios cateados quedaron bajo custodia de las autoridades.

*Información en desarrollo...

