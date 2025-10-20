Localizan cementerio clandestino con más de 20 restos humanos en Tamaulipas | VIDEO

Restos de una columna vertebral y costillas de una persona desaparecida en Tamaulipas. (FOTO: FB: Desaparecidos en Tamaulipas Colectivo Amor)

Integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas localizó un panteón clandestino que contenían más de 20 restos humanos durante un operativo de búsqueda realizado en coordinación con autoridades estatales.

La presidenta del colectivo, Edith González, informó que el hallazgo ocurrió el pasado 19 de octubre, mientras realizaban un recorrido en el ejido El Porvenir, al sur de la ciudad, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

“El contexto son fosas clandestinas y restos humanos óseos sobre la superficie. Hasta el momento se puede presumir que hemos encontrado tres fosas, cuatro cuerpos hasta ahorita y es solo lo que tenemos a la vista, falta la intervención del equipo multidisciplinario para que intervenga ya que los restos están debajo de la maleza”, informó la representante en un video de Facebook.

Se encontraron varios restos de personas con estimaciones de entre 3 a 5 años de estar enterrados en la zona Crédito: FB: Desaparecidos en Tamaulipas Colectivo Amor

De acuerdo con el reporte, en una de las fosas se encontraron dos cráneos a ras de suelo, mientras que en otra tumba clandestina se localizaron otros dos cráneos y más restos óseos. Además, entre los objetos hallados se encontraron un anillo de plata, shorts, calcetines, zapatos y unas esposas oxidadas.

El colectivo estimó que los restos podrían tener entre tres y cinco años de antigüedad, aunque será la Fiscalía General de Justicia del Estado la encargada de realizar los análisis forenses y el cotejo con los bancos de datos de personas desaparecidas para intentar su identificación.

“Este es el llamado que le hacemos al licenciado Jorge Ernesto Macías, fiscal especializado de personas desaparecidas. Se presume que aún hay más restos.

Restos humanos junto a unas esposas oxidadas encontrados en el cementerio clandestino. (FOTO: FB: Desaparecidos en Tamaulipas Colectivo Amor)

“Se debe de agilizar estos levantamientos para que no se pierdan más restos humanos, porque se pierden al demorar mucho el levantamiento, tenemos más de 20 hallazgos que tenemos en lista de espera, se acabará el mes y no hemos recibido nada de las autoridades”, finalizó la representante de colectivo de buscadores.

Hasta la fecha, la zona quedó bajo resguardo de las autoridades para el levantamiento de los indicios y la apertura de una carpeta de investigación, además, el colectivo no ha reportado que el fiscal especializado haya respondido ante el llamado.

Cementerio clandestino en Hermosillo, hallan 60 cuerpos

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora anunció la captura de cinco individuos relacionados con el cementerio clandestino ubicado en una zona rural de Hermosillo, Sonora, en el que se encontraron 60 cuerpos.

De acuerdo con el boletín de prensa emitido por las autoridades la mañana del 15 de octubre de 2025, siete personas han sido judicializadas hasta el momento por ser probables responsables de los homicidios.

El colectivo localizó las fosas clandestinas en la carretera 26, km 20, a inicios de 2025. (Buscadoras por la paz Sonora)

En el mismo comunicado, la fiscalía señala que “las investigaciones han llevado a determinar que los fallecidos fueron privados de la vida por ajustes de cuentas del crimen organizado“.

Así mismo, informó que se ha logrado la identificación de cada uno de los cuerpos a través de la prueba científica, mismos que ya fueron entregados a sus familias.

El hallazgo ocurrió a principios de 2025, a finales del mes de enero y principios de febrero, cuando el colectivo de Buscadoras por la Paz, Sonora confirmó en su cuenta oficial de Facebook que durante la búsqueda del día tuvieron resultados positivos en la fosa.