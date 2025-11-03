México

Wendy Guevara responde a burlas por su participación en el Halloween de Wicked Por Siempre

La influencer mexicana se sinceró sobre la polémica que desató su presencia en el exclusivo evento internacional, defendiendo con orgullo la representación de México ante los comentarios negativos en redes sociales

La reciente aparición de Wendy Guevara en la exclusiva fiesta de Halloween de “Wicked 2”, a la que fue invitada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, ha generado un debate en redes sociales sobre la representación de México en escenarios internacionales.

Mientras algunos usuarios celebraron la presencia de la influencer en un evento de tal magnitud, otros cuestionaron que figuras extranjeras conozcan el país a través de su contenido, lo que desató una ola de críticas y comentarios encontrados.

La polémica se intensificó cuando varios internautas calificaron de “vergonzoso” que México fuera representado internacionalmente por Wendy Guevara. Ante esta situación, la influencer decidió responder de manera directa durante su presentación como nueva integrante de El Tenorio cómico.

En ese contexto, expresó su desconcierto ante las reacciones negativas: “Vi muchos comentarios de gente que se molestaba porque ‘qué vergüenza’, pero al contrario, uno debe de estar orgulloso que volteen a ver a tu país de la forma que sea. No es una forma mala, o sea, ¿qué le pasa a la gente?”, dijo Wendy.

La creadora de contenido enfatizó que su participación en eventos internacionales no tiene como objetivo generar controversia, sino destacar el talento y la presencia mexicana en distintos escenarios. Para Wendy, la visibilidad que México obtiene a través de su trabajo es un motivo de orgullo y no de crítica.

Además, subrayó que los comentarios negativos no afectan su desempeño profesional; por el contrario, la impulsan a seguir creciendo en el mundo del entretenimiento. “Es mi momento, puedo darle un poquito mejor al público y voy a tratar de darlo al cien por ciento”, comentó, dejando claro que su meta es consolidar una carrera más allá del fenómeno viral que supuso su paso por La casa de los famosos México.

En medio de la atención mediática, Wendy también abordó aspectos de su vida personal. Aclaró que, aunque no busca una relación formal, no se encuentra sola:

“De repente tengo mis amiguitos, entonces yo feliz de la vida. La verdad no estoy para novios ni para compromisos con nadie, lo único que queremos hacer es plata, mucha plata”, afirmó la influencer, mostrando su enfoque en el crecimiento profesional y la generación de ingresos.

Respecto a su distanciamiento con Kimberly “la más Preciosa”, excompañera en las Perdidas, Wendy explicó que la falta de comunicación se debe principalmente a los compromisos laborales de ambas.

Detalló que, al compartir agencia con Karina y Paola, es más frecuente que se reúnan entre ellas, mientras que con Kimberly el contacto se ha reducido considerablemente. “Ella está muy ocupada en sus cosas, y nosotras como estamos en la misma agencia (Karina, Paola y yo), es más frecuente que nos veamos. A Kimberly casi ya no la veo, tengo dos o tres meses que no hablamos”, precisó Wendy.

