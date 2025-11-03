Carlos Rivera podría convertirse en papá por segunda vez en breve: “Es un sueño presente”

Carlos Rivera impulsa proyectos en Huamantla que generan empleo y fortalecen la economía local a través del turismo y la artesanía (Crédito: Cuartoscuro)

El deseo de Cynthia Rodríguez de ampliar su familia junto a Carlos Rivera ha cobrado fuerza en los últimos días, mientras la pareja atraviesa una etapa de plenitud tanto en lo personal como en lo profesional.

La conductora y cantante expresó abiertamente su ilusión de tener un segundo hijo, reafirmando que la maternidad sigue siendo una meta compartida con su esposo.

“Eso me encantaría, es un sueño que lo tenemos ahí muy presente y ojalá que se nos cumpla próximamente”, confesó.

Durante una entrevista para Ventaneando, Cynthia Rodríguez relató cómo ha acompañado de cerca el proceso creativo del nuevo disco de Carlos Rivera, titulado VIDA…, un EP que rinde homenaje al Día de Muertos a través de seis canciones compuestas por el propio artista.

Cynthia Rodríguez expresa su deseo de tener un segundo hijo junto a Carlos Rivera, reafirmando la maternidad como meta central en su vida (Foto: Instagram)

“Yo vi cómo se fue construyendo con todo el corazón, con todo el amor… Yo soy público, soy fan, soy riverista, entonces lo estoy gozando mucho”, afirmó la conductora, dejando en claro su papel de aliada creativa y emocional en la carrera de su esposo.

En la misma conversación, subrayó la importancia del apoyo mutuo en su relación: “Siempre apoyándolo, siempre con la familia unida… Creo que esa es la base de nuestra vida, de la fortaleza que tenemos como pareja, como familia, como artistas”.

La presentación de VIDA… tuvo lugar en Casa Huamantla, la residencia de Carlos Rivera en Tlaxcala, que fue especialmente decorada para la ocasión con los elementos característicos del Día de Muertos.

El evento no solo celebró la música, sino también las raíces y tradiciones mexicanas, y contó con la presencia de Cynthia Rodríguez, quien se mostró entusiasta por el nuevo proyecto de su esposo.

El nuevo disco VIDA… de Carlos Rivera rinde homenaje al Día de Muertos con seis canciones originales y el apoyo creativo de Cynthia Rodríguez (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

En el ámbito profesional, Cynthia Rodríguez se encuentra próxima a lanzar una marca de productos para el cuidado de la piel, un emprendimiento que suma a su trayectoria como empresaria. “Muchas sorpresas. Viene muy pronto un lanzamiento que ya te platicaré a detalle”, adelantó con entusiasmo a Ventaneando.

En el plano personal, la conductora compartió su anhelo de volver a ser madre: “Eso me encantaría, es un sueño que lo tenemos ahí muy presente y ojalá que se nos cumpla próximamente”, confesó, evidenciando que la maternidad sigue ocupando un lugar central en sus planes junto a Carlos Rivera.

Por su parte, Carlos Rivera ha fortalecido su faceta empresarial con iniciativas que benefician directamente a su ciudad natal, Huamantla. El cantante ha impulsado proyectos que fomentan el empleo y dinamizan la economía local, desde el turismo hasta la artesanía.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se posicionan como una de las parejas más queridas del espectáculo mexicano por su complicidad y proyectos compartidos (Jovani/Pérez)

El propio artista compartió conmovido algunas de las cartas que ha recibido de habitantes de la región, agradecidos por el impacto de sus acciones. Una joven le escribió para contarle que su padre, carpintero, ha conseguido más trabajo gracias a sus proyectos, mientras que una casa de huéspedes ha visto aumentar su ocupación por el turismo que él atrae. “Hoy podemos dar más trabajo, pagar mejor y que mis empleados tengan una mejor vida”, le expresaron, reflejando el alcance social de sus iniciativas.

A tres años de su matrimonio, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez han consolidado una relación basada en el apoyo mutuo, la familia y los sueños compartidos. Su historia, marcada por la solidez y la complicidad, los ha posicionado como una de las parejas más queridas del espectáculo mexicano.