México

Videovigilancia para las y los vivos

En la CDMX, donde habitan más de nueve millones de personas, la memoria no se improvisa, se organiza, por lo que la vigilancia del C5 acompañará a miles de familia en esta conmemoración

Guardar
Salvador Guerrero Chiprés es Presidente
Salvador Guerrero Chiprés es Presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México

La Ciudad de México honra a sus muertos y protege a sus vivos. Esa es la síntesis política, técnica y simbólica de un operativo anual de acompañamiento a miles de familias en los panteones capitalinos durante el Día de Muertos.

Se trata de preservar una tradición y asegurar su continuidad en condiciones de paz, orden y respeto. El ritual más íntimo de la cultura mexicana —el reencuentro con los ausentes— se sostiene también sobre una red de videovigilancia, coordinación y confianza pública.

El duelo colectivo transformado en fiesta exige equilibrio entre lo sagrado y lo civil. En una ciudad de más de nueve millones de habitantes, la memoria no se improvisa: se organiza. Ahí, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) cumple una función decisiva.

La red de videovigilancia que cubre la capital —la más robusta de América— acompaña discretamente el tránsito de quienes llegan con flores, veladoras o fotografías a los panteones de la metrópoli. De los 113 cementerios públicos, 108 cuentan con monitoreo ininterrumpido. Son 510 cámaras —339 en exteriores y 171 en interiores— que no irrumpen en la tradición, la protegen.

La cultura del cuidado, tan arraigada en la celebración del Día de Muertos, adquiere así un significado político contemporáneo: cuidar también es vigilar con empatía. El acompañamiento tecnológico no sustituye la presencia humana, la complementa.

Mientras las familias recuerdan a sus difuntos, las cámaras del C5, las y los operadores del 9-1-1 y los cuerpos de seguridad actúan como guardianes del orden ciudadano.

Los resultados lo confirman. Durante 2025, desde el C5 hemos procesado 354 reportes vinculados con estos espacios, el 89 por ciento a través de la línea de emergencias.

Esa cifra no solo demuestra la eficacia tecnológica, sino también la confianza social en los canales institucionales. El año pasado, durante los días correspondientes a la conmemoración de muertos atendimos 40 llamadas, principalmente por personas lesionadas en caídas o accidentes vehiculares sin lesionados.

El operativo especial desplegado por instrucciones de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, refuerza esta visión integral. Más de diez mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardan los accesos y vialidades en torno a los cementerios, mientras el C5 y los C2 coordinan el monitoreo en tiempo real. El objetivo es prevenir delitos o incidentes.

Este acompañamiento es, en esencia, una forma de respeto hacia la vida de quienes honran la muerte.

Por eso, la ciudad invita a mantener la corresponsabilidad ciudadana: visitar los panteones en horarios de menor afluencia, cuidar a niñas, niños y adultos mayores, y ante cualquier emergencia, utilizar los más de 17 mil botones de auxilio o marcar al 9-1-1.

La muerte convoca, pero la vida organiza.

* El Dr. Salvador Guerrero Chiprés es el Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.

@guerrerochipres

Temas Relacionados

mexico-noticiasmexico-opinionC5seguridadvigilanciaDía de muertosDía de todos los SantosCiudad de México

Más Noticias

Organizaciones realizan ofrenda conmemorativa en fosa común de la Miguel Hidalgo para honrar a personas no identificadas

En un comunicado de redes sociales la organización El Caracol AC invitó a la población a llevar objetos para la ofrenda

Organizaciones realizan ofrenda conmemorativa en

Revelan la razón por la que Mateusz Bogusz no festejó su gol ante Puebla

El mediocampista polaco marcó un tanto el fin de semana luego de regresar a la titularidad

Revelan la razón por la

Avioneta se desploma en Santa Isabel, Chihuahua: dos personas murieron

El accidente ocurrió en el la carretera libre de Anáhuac a Santa Isabel

Avioneta se desploma en Santa

CDMX: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 1 de noviembre

Con miles de pasajeros cada hora, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

CDMX: estos son los vuelos

¿Cómo reponer o solicitar una Tarjeta Bienestar antes de que termine el año?

El plástico es indispensable para que lo beneficiarios puedan recibir sus apoyos económicos

¿Cómo reponer o solicitar una
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan asesinato de sobrino de

Reportan asesinato de sobrino de Hipólito Mora en Michoacán: señalan a Los Viagras como presuntos responsables

Vinculan a proceso a “El Comandante”, coautor del homicidio de B-King y Regio Clown

Caen 8 personas en empresa fachada dedicada al huachicol en Veracruz: aseguraron 250 mil litros de hidrocarburo

Diócesis de Cuautitlán apoyará a las autoridades en búsqueda del padre Ernesto Hernández Vilchis en Edomex

Este sería el pago que “El Comandante” recibió para asesinar a los músicos colombianos B King y Regio Clown

ENTRETENIMIENTO

“Frankenstein” “Todo vale” encabezan la

“Frankenstein” “Todo vale” encabezan la lista de estrenos en streaming la primera semana de noviembre

La Granja VIP EN VIVO: Omahi y Kike Mayagoitia en riesgo de ser eliminados la tarde de hoy 1 de noviembre

Productora de La Casa de los Famosos México habría preferido a Aldo de Nigris en lugar de Sergio Mayer Mori

Muere Héctor Terrones, diseñador mexicano que colaboró en el programa Hoy

De qué va el trend ‘Ya no está de moda tener novio’ al que se sumaron varias famosas

DEPORTES

Revelan la razón por la

Revelan la razón por la que Mateusz Bogusz no festejó su gol ante Puebla

Nicolás Larcamón responde sobre el polémico video que se filtró: “No era un discurso público”

Xolos confirma fractura de Gilberto Mora su recuperación podría tomar semanas

Terence Crawford reta a nuevo campeón mundial tras vencer a Canelo Álvarez: “Te tengo en la mira”

¿Quién tiene más chances de ganar? IA analiza el Pachuca vs Chivas