Sube el precio del transporte público en CDMX; la tarifa aumentará un peso con 50 centavos

Tras mesas de trabajo en las que se reunieron representantes del gobierno de la Ciudad de México e integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), este 31 de octubre de 2025, llegaron a un acuerdo, el cual ajusta la tarifa del transporte público en la capital.

Previo a estas negociaciones, habrían propuesto un megabloqueo que paralizaría a la ciudad gobernada por Clara Brugada, sin embargo, este se pospuso tras la apertura al diálogo en búsqueda de una solución a sus demandas.

El acuerdo le pega directamente al bolsillo de los capitalinos, debido a que fue anunciado un ajuste tarifario en la modalidad de “ruta y corredor” de 1.50 pesos.

Las disposiciones informadas la noche de este viernes, serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la CDMX, en donde se especifica que habrá una excepción respecto al Sistema de Metrobús.

“Tanto concesionarios como permisionarios deberán exhibir de manera permanente en lugares visibles de sus vehículos, terminales y bases, la tarifa autorizada. De lo contrario la actualización no tendrá efecto alguno”, especifica el comunicado.

Información en desarrollo...