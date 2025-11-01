México

Sheinbaum celebra Día de Muertos: dedica ofrenda de Palacio Nacional a mujeres indígenas

La presidenta indicó que la ofrenda se creó con apoyo de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se sumó a la celebración del Día de Muertos, que se conmemora el 1 y 2 de noviembre, mostrando la ofrenda de Palacio Nacional que este año fue dedicada a las mujeres indígenas.

“La ofrenda en Palacio Nacional se llena de flores, colores, canto y fuego. Cada pétalo de cempasúchil marca el camino de regreso para aquellas mujeres que sembraron vida en su paso por la tierra.

“Honramos a las que cuidaron la milpa, a las que curaron con hierbas, a las que contaron historias bajo la luna, a las que defendieron su tierra y dignidad. Ellas siguen aquí, en la voz del viento, en el pulso de la tierra, en el eco de cada palabra de su lengua materna. Nuestra ofrenda es para ellas: por su fuerza, su sabiduría y su amor infinito. Ancestras de todas y todos los mexicanos”, escribió en su cuenta de X.

Claudia SheinbaumDía de MuertosofrendaPalacio Nacionalmujeres indígenasmexico-noticias

