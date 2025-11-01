México

Tacos de asada y maquillaje de calavera: así celebró Rauw Alejandro el Día de Muertos en Nuevo León | Fotos

El cantante puertorriqueño tiene programados 10 conciertos de Cosa Nuestra en Monterrey, CDMX y Guadalajara

(IG: @rauwalejandro)
(IG: @rauwalejandro)

Karol G no es la única artista latinoamericana que visitó México en el marco del Día de Muertos este 2025, pues Rauw Alejandro hizo lo propio en compañía de sus músicos.

El cantante puertorriqueño se encuentra en el país con motivo de los 10 conciertos de Cosa Nuestra World Tour que tiene programados en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, y no dudó en llegar unos días antes para vivir las celebraciones del Día de Muertos.

“Cosa Nuestra ya está en México…. y con 10 funciones, qué me dicen?“, publicó en Instagram.

(IG: @rauwalejandro)
(IG: @rauwalejandro)

Rauw Alejandro acompañó su mensaje con una sesión fotográfica muy especial: tanto él como sus músicos se maquillaron de calaveras y salieron a pasear por calles de San Pedro Garza García.

Las imágenes, que rápidamente captaron la atención de sus fans, muestran al artista puertorriqueño inmerso en la tradición mexicana y disfrutando de la gastronomía local.

Y es que el cantante y su equipo probaron tacos de carne asada, uno de los platillos más representativos de la región. Además, visitaron un antro y aparentemente nadie los reconoció gracias al maquillaje.

(IG: @rauwalejandro)
(IG: @rauwalejandro)

Las fotografías se viralizaron en redes sociales. Mientras algunos mexicanos aplaudieron la caracterización de los artistas, otros lanzaron piropos para el cantante y expusieron la coincidencia de su visita con la de Rosalía.

  • "Te puedes aparecer en mi habitación de noche con ese look, no me asustaría para nada."
  • “Quiero tener miedo, pero eres hermoso.”
  • "Que se me suba el muerto."
  • “Te recibimos con los brazos abiertos como siempre."
  • “Ahora resulta, Rosalía y Rauw en México."
(IG: @rauwalejandro)
(IG: @rauwalejandro)

Cabe recordar que Rosalía visitó la Ciudad de México a finales de octubre con motivo de la presentación de su disco LUX. Durante su estancia probó algunos platillos mexicanos por primera vez, tales como pozole, enfrijoladas y flautas.

Cosa Nuestra World Tour | México

  • Domingo 2 de noviembre: Monterrey – Arena Monterrey
  • Martes 4 de noviembre: Ciudad de México – Palacio de los Deportes
  • Miércoles 5 de noviembre: Ciudad de México – Palacio de los Deportes
  • Jueves 6 de noviembre: Ciudad de México – Palacio de los Deportes
  • Sábado 8 de noviembre: Ciudad de México – Palacio de los Deportes
  • Domingo 9 de noviembre: Ciudad de México – Palacio de los Deportes
  • Sábado 15 de noviembre: Guadalajara – Arena VFG
  • Domingo 16 de noviembre: Guadalajara – Arena VFG
  • Martes 18 de noviembre: Monterrey – Arena Monterrey
  • Miércoles 19 de noviembre: Monterrey – Arena Monterrey

