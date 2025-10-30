Así reaccionó Rosalía tras probar el pozole y otros platillos mexicanos por primera vez en CDMX

(TikTok)

Rosalía se encuentra de visita en la Ciudad de México para promocionar su próximo lanzamiento musical: LUX.

Durante su estancia, tuvo un breve pero emotivo acercamiento con algunos de sus fans, quienes tuvieron el privilegio de escuchar el álbum antes de que se estrene en todas las plataformas digitales.

“El disco está inspirado en mujeres santas, en el misticismo femenino, en santas de alrededor del mundo. Y me tiré un año solo haciendo las letras, por eso es que tiene mucho que ver la proyección y todo sobre las letras, las palabras del disco. Y nos tomó mucho trabajo, es un trabajo también de equipo”, dijo.

La cantante asistió a un evento privado en donde promocionó su nuevo disco LUX TIkTok: @rosalialatam

Rosalía visitó La Casa de Toño

La cantante visitó el famoso restaurante de comida mexicana en compañía de Latin Mafia, quienes la guiaron en la degustación de varios platillos del menú.

Rosalía realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde capturó el momento exacto en que probó cada una de las preparaciones. Gracias a ello, se sabe que sus platillos favoritos fueron el pozole, las enfrijoladas, las flautas y el agua de horchata.

“Primera vez que como pozole, chicos. Huele bien. Pica, es traicionero, pica, pero está muy bueno. Me gusta, me sorprende que tenga lechuga, está muy bueno, me ha gustado, me ha encantado”, dijo.

La cantante visitó un famoso restaurante de comida mexicana en CDMX TIkTok: Rosalía

Sobre las flautas, comentó que estaban muy ricas y de las enfrijoladas dijo que le encantaron.

Las reacciones de Rosalía a los platillos típicos mexicanos se viralizaron en redes sociales; mientras algunos internautas externaron su orgullo por la gastronomía, otros lamentaron no haber estado en el restaurante para verla.

“Estaba a unos metros de mi amigo y de mí.”

“Yo no la alcancé.”

“Lugares en los que me emperra no estar.”

“Tengo fomo y envidia de no estar ahí.”

“Yo pedí esta señal.”

(TikTok)

Como era de esperarse, varios comensales reconocieron a la cantautora española y no dudaron en acercarse para saludarla y pedirle una fotografía. Ella aceptó gustosa y no tuvo más que palabras de cariño para sus fans mexicanos.

¿Cuándo se estrena el nuevo disco de Rosalía en México?

De acuerdo con la información que ha compartido la cantante a través de redes sociales, su nuevo álbum titulado LUX estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 7 de noviembre.

Cabe mencionar que ya lanzó su primer sencillo llamado Berghain en colaboración con Björk y Yves Tumor. Este ha causado sensación porque canta ópera en alemán.