Karol G celebra el Día de Muertos en San Miguel de Allende | Video

(TikTok: @angiecruz1806)

Karol G se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales en México tras ser captada caminando por el centro de San Miguel de Allende en pleno Día de Muertos.

La famosa cantante colombiana visitó algunos lugares en compañía de su equipo de seguridad y tuvo un breve pero emotivo acercamiento con algunas personas que la identificaron.

Mientras algunos fans se acercaron para saludarla, otros le pidieron fotos y le llevaron regalos.

La actriz fue captada paseando en San Miguel de Allende | TikTok: @daniel.mendoza.27

Los videos se viralizaron en redes sociales; mientras algunos aplaudieron la sencillez de la artista con sus fans, otros lamentaron no haber estado en el lugar.

"Valió la pena todo el día caminar y caminar."

"Me encanta Karol, tan linda y sencilla."

"Por eso y muchas cosas más la amo."

"Algún día la tengo que tener así de cerquita."

"Ella: me acaban de poner coronita. Bien emocionada."

Hasta el momento, Karol G no ha revelado información sobre su visita a México. No obstante, la revista Quién publicó un video de un evento privado que se llevó a cabo en San Miguel Allende.

México celebra el Día de Muertos. Foto: (iStock)

De acuerdo con la información que compartió la revista, la estrella colombiana acudió a la presentación oficial de su tequila 200 Copas, nombre inspirado en una de sus canciones más icónicas.

“Este proyecto que nos tomó los últimos tres años de nuestra vida (...) Todo ese tiempo me guardé para que pasara precisamente cuando esto ya estuviera físico, que lo pudiéramos celebrar, que pudiéramos festejar aquí. Así que es un honor”, declaró la cantante.

REUTERS/Amanda Perobelli

Sobre la elaboración de su tequila, dijo:

“Me imaginaba un poco el sabor de este producto. Yo decía: Yo quiero que esto para la gente sea recuerdos, memorias, que la gente cuando esté teniendo su tequila, esto tú lo pruebes y te haga sentir lo que yo sentí cuando probé por primera vez Casa Dragones”.

Rauw Alejandro también celebra Día de Muertos en México

El cantante puertorriqueño ofrecerá 10 conciertos en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara como parte de su gira Cosa Nuestra.

(IG: @rauwalejandro)

El primero se llevará a cabo el 2 de noviembre en la Arena Monterrey; sin embargo, Rauw Alejandro y sus músicos llegaron antes a México para disfrutar de la celebración de Día de Muertos.

El cantante publicó varias fotografías en sus redes sociales, en donde aparece maquillado como una calavera y, junto a sus músicos, paseó por calles, aparentemente de Monterrey, y disfrutó de unos tacos de carne asada.