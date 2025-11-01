Investigan a policía que presuntamente intentó robar celular a usuario del Metro de la CDMX l Video

Señalan presunto robo de robo celular a usuario del Metro CDMX en su Línea 12 (especial)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) inició una investigación interna luego de que se viralizara en redes sociales un video en el que se observa a un elemento de la Policía Auxiliar presuntamente intentando apropiarse del teléfono celular de un usuario en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

En las imágenes difundidas se aprecia a policías desalojando a un hombre en aparente estado etílico de uno de los vagones.

El usuario se encontraba sentado sin responder a las indicaciones del personal de seguridad para descender del tren en la terminal Mixcoac, debido al cierre del servicio ocurrido el pasado jueves 23 de octubre.

Mientras uno de los uniformados auxilia a la persona para salir del vagón, otro usuario denuncia en ese momento que al hombre le habían sacado su celular. “¿Dónde está el teléfono del señor? No tiene por qué sacarle el teléfono”, reclama el pasajero que graba la escena.

Sacan de un bolsillo el celular

Queda grabado el momento que señalan que policía de la CDMX presuntamente intentó robar el celular a usuario que venía con aliento alcoholico. Crédito: (@ Gposiadeoficial /X)

Segundos después, la cámara capta el instante en que el policía señalado saca un dispositivo de su bolsillo y lo pasa discretamente a otro elemento, quien a su vez lo entrega al usuario afectado, bueno, se lo pone en el bolsillo delantero de su chaleco.

Los hechos provocaron indignación entre usuarios del Metro, quienes exigieron una sanción ejemplar para los involucrados y cuestionaron la actuación de los policías al asegurar que el objeto fue “recuperado” cuando aparentemente lo ocultaron en un primer momento.

A través de un comunicado, la SSC-CDMX informó que el personal de seguridad detectó que la persona se encontraba a bordo del tren en estado inconveniente, con sus pertenencias esparcidas sobre el piso, por lo que procedieron a retirarlo por su seguridad y asegurar sus objetos personales para entregarlos posteriormente.

Sin embargo, debido a la percepción pública y al posible comportamiento irregular del elemento que quedó grabado, la Dirección de Inspección Policial de la Policía Auxiliar tomó conocimiento del caso para determinar la responsabilidad y el actuar de los uniformados.

La dependencia reiteró que no tolerará conductas alejadas de la legalidad y el servicio a la ciudadanía, y aseguró que, de comprobarse alguna falta, se actuará conforme a la normatividad interna y las leyes aplicables.

El caso continúa bajo análisis, mientras el video sigue generando controversia y reacciones entre la población usuaria del transporte colectivo capitalino.