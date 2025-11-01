Entre lujos, armas largas y narcocorridos: así mostraba “El Charro” su poder dentro del CJNG en Aguascalientes

"El Charro" del CJNG habría mandado a crearse un narcocorrido para hacer promoción en Aguascalientes | X / @JLMNoticias, SSPC

En un operativo coordinado por elementos de seguridad federal, en la madrugada del 31 de octubre de 2025 se concretó la captura de Armando Nava Gallegos —mejor conocido como “El Charro” o “El Chirris”— quien fungía como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Aguascalientes.

La operación comenzó aproximadamente a las 04:00 horas, según reportes oficiales, integrando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR). Durante la intervención fueron detenidos Nava Gallegos junto con dos hombres identificados como José Manuel “N” y José “N”, quienes ―según las investigaciones― habrían colaborado con él dentro del “Cártel de las Cuatro Letras”.

De acuerdo con los lineamientos de la investigación, las autoridades previamente identificaron dos inmuebles utilizados por la célula criminal como puntos de operación y resguardo de vehículos, armas, droga y dinero en efectivo. En esos sitios se ejecutaron cateos, asegurando armamento, municiones, dinero y otros indicios.

"El Charro" o "El Chirris", además de jefe de plaza del CJNG, es considerado como un hombre de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" | X / @_LuceroAlvarez

El presunto brazo derecho de “El Mencho”

Nava Gallegos es señalado como el encargado de coordinar actividades ilícitas para el CJNG en Aguascalientes, lo cual incluye la distribución de droga al menudeo, extorsiones, secuestros y homicidios. Además, las fuentes y medios locales lo ubican como brazo derecho del máximo líder del cartel: Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Esto a pesar de mantener un perfil bajo dentro de la estructura criminal.

El comunicado del gabinete de seguridad federal destacó que con la detención de “El Charro” se da un golpe importante a la estructura criminal del CJNG en la región, puesto que se removió a uno de sus principales operadores de violencia y control territorial.

La narcopropaganda antes de la detención: así se exhibía “El Charro” como criminal

Un mes antes de que las autoridades de seguridad lograran capturar a este líder del narco y sus dos presuntos cómplices, “El Charro” había pedido que se creara un nuevo narcocorrido para hacerse autopromoción en gran parte de la región hidrocálida.

En voz del cantante Chuy Villanueva, la pieza compuesta describe el modus operandi de Nava Gallegos como personaje del narcotráfico, al tiempo que hace referencias a los símbolos comunes del grupo ligado a Oseguera Cervantes.

En el video se muestran camionetas Mercedes-Benz y sujetos encapuchados con armas largas| Captura de Pantalla

Todo esto, mientras el video muestra grandes camionetas y sujetos encapuchados con rifles de grueso calibre en el centro de la imagen.

¿Qué dice el narcocorrido dedicado a “El Charro” del CJNG? Letra completa

Soy el señor Charro, de los corridos malandros. ¡Cuéntele, compadre!

Ha habido buenas, también malas, en la subida no cualquiera anda

En la bajada dos, tres se rajan

y no es un cuento ni son mamadas

Soy de palabra, no soy corriente

pura pincheza, dijo el pariente

Háblate, compa Romario,

son cuatro letras del abecedario.

también son cuatro de mi respaldo

suene la banda, suelten los gallos

En la feria que es de San Marcos, Aguascalientes

yo traigo el mando

y para ustedes, el señor Charro,

con los cincuenta bien encontrados.

Las mitadas andan patrullando,

trescientos locos que traigo al mando.

Puro soldado, bien artillado

en el infierno los preparamos

(Verso 2) Yo por mi gente, siempre pendiente

y puros corridos, malandros, presente

Háblate, viejo, ahí le va al señorón, hasta Aguascalientes, de corazón

Se va el saludo hasta Ecuador

y hasta Venezuela, pa’l viejón

Mandan los fletes

vienen citados, pues coronamos y yo soy el mejor

Billetes verdes, a mí me gustan

y los lujitos bien se disfrutan

La frontera también cuidamos

los camaleones andan al llavazo

Bien artillados, bien equipados

los numeritos no me han fallado

Y la charreada sigue vigente

no se confundan, dijo el pariente

Casi nada, viejo, no todo es chamba

también festejo con vino de casa

Se oyen los radios, se oye frecuencia

tráiganse corto a Villanueva.

Una dama siempre me acompaña

pues en la maña, eso no falla

Y puro Chuli, de nuevo, viejo

que suene el corrido, con todo el fuego