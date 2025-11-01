Entre lujos, armas largas y narcocorridos: así mostraba “El Charro” su poder dentro del CJNG en Aguascalientes

En un operativo coordinado por elementos de seguridad federal, en la madrugada del 31 de octubre de 2025 se concretó la captura de Armando Nava Gallegos —mejor conocido como “El Charro” o “El Chirris”— quien fungía como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Aguascalientes.
La operación comenzó aproximadamente a las 04:00 horas, según reportes oficiales, integrando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR). Durante la intervención fueron detenidos Nava Gallegos junto con dos hombres identificados como José Manuel “N” y José “N”, quienes ―según las investigaciones― habrían colaborado con él dentro del “Cártel de las Cuatro Letras”.
De acuerdo con los lineamientos de la investigación, las autoridades previamente identificaron dos inmuebles utilizados por la célula criminal como puntos de operación y resguardo de vehículos, armas, droga y dinero en efectivo. En esos sitios se ejecutaron cateos, asegurando armamento, municiones, dinero y otros indicios.
El presunto brazo derecho de “El Mencho”
Nava Gallegos es señalado como el encargado de coordinar actividades ilícitas para el CJNG en Aguascalientes, lo cual incluye la distribución de droga al menudeo, extorsiones, secuestros y homicidios. Además, las fuentes y medios locales lo ubican como brazo derecho del máximo líder del cartel: Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Esto a pesar de mantener un perfil bajo dentro de la estructura criminal.
El comunicado del gabinete de seguridad federal destacó que con la detención de “El Charro” se da un golpe importante a la estructura criminal del CJNG en la región, puesto que se removió a uno de sus principales operadores de violencia y control territorial.
La narcopropaganda antes de la detención: así se exhibía “El Charro” como criminal
Un mes antes de que las autoridades de seguridad lograran capturar a este líder del narco y sus dos presuntos cómplices, “El Charro” había pedido que se creara un nuevo narcocorrido para hacerse autopromoción en gran parte de la región hidrocálida.
En voz del cantante Chuy Villanueva, la pieza compuesta describe el modus operandi de Nava Gallegos como personaje del narcotráfico, al tiempo que hace referencias a los símbolos comunes del grupo ligado a Oseguera Cervantes.
Todo esto, mientras el video muestra grandes camionetas y sujetos encapuchados con rifles de grueso calibre en el centro de la imagen.
¿Qué dice el narcocorrido dedicado a “El Charro” del CJNG? Letra completa
Soy el señor Charro, de los corridos malandros. ¡Cuéntele, compadre!
Ha habido buenas, también malas, en la subida no cualquiera anda
En la bajada dos, tres se rajan
y no es un cuento ni son mamadas
Soy de palabra, no soy corriente
pura pincheza, dijo el pariente
Háblate, compa Romario,
son cuatro letras del abecedario.
también son cuatro de mi respaldo
suene la banda, suelten los gallos
En la feria que es de San Marcos, Aguascalientes
yo traigo el mando
y para ustedes, el señor Charro,
con los cincuenta bien encontrados.
Las mitadas andan patrullando,
trescientos locos que traigo al mando.
Puro soldado, bien artillado
en el infierno los preparamos
(Verso 2) Yo por mi gente, siempre pendiente
y puros corridos, malandros, presente
Háblate, viejo, ahí le va al señorón, hasta Aguascalientes, de corazón
Se va el saludo hasta Ecuador
y hasta Venezuela, pa’l viejón
Mandan los fletes
vienen citados, pues coronamos y yo soy el mejor
Billetes verdes, a mí me gustan
y los lujitos bien se disfrutan
La frontera también cuidamos
los camaleones andan al llavazo
Bien artillados, bien equipados
los numeritos no me han fallado
Y la charreada sigue vigente
no se confundan, dijo el pariente
Casi nada, viejo, no todo es chamba
también festejo con vino de casa
Se oyen los radios, se oye frecuencia
tráiganse corto a Villanueva.
Una dama siempre me acompaña
pues en la maña, eso no falla
Y puro Chuli, de nuevo, viejo
que suene el corrido, con todo el fuego