México

Dólar a pesos mexicanos, en cuánto está el tipo de cambio hoy 1 de noviembre

La moneda nacional cerró octubre con pérdidas frente al “billete verde” y este es su valor promedio en casas de cambio

Conoce cuánto cuesta el dólar
Conoce cuánto cuesta el dólar en ventanillas en la apertura de mercados.

El dólar cerró las operaciones semanales con ganancias frente al peso mexicano a medida de que los inversores moderaron sus expectativas de flexibilización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal (Fed) en lo que resta del año.

Grupo Financiero Monex detalló en un balance mensual que el peso mexicano fue afectado por una mayor percepción de riesgo ante la escalada de los conflictos comerciales durante el mes de octubre.

En la última sesión el dólar estadounidense se vende en casas de cambio del país a 18,57 pesos mexicanos en promedio. Durante el cierre de operaciones de esta semana el tipo de cambio registró ganancias del 0,23% frente a la cotización de la jornada anterior, cuando se situó en 18,53 pesos, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una subida 0,94%; por contra en términos interanuales aún conserva un descenso del 10,1%.

Con respecto a fechas anteriores, encadenó cinco sesiones consecutivas de números positivos. La volatilidad referente a estos siete días fue manifiestamente inferior a la acumulada en el último año, lo que indica que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo habitual.

Los pronósticos económicos para 2025



La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano


El peso mexicano es la moneda oficial del país

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

