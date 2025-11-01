Belinda lanza mensaje de empoderamiento mientras la disputa legal contra Lupillo Rivera continúa

Belinda se considera la 'Bruja del pop'. (Facebook Belinda)

Como parte de las celebraciones de Día de Muertos en México, Belinda llevó a cabo el tradicional ‘Beliween’ la noche del pasado 30 de octubre, un evento que reunió distintas estrellas.

Considerada como “La reina del pop” por sus seguidores, la intérprete de éxitos como “Cactus” y “Luz sin gravedad” se autonombró “La bruja del pop” para la celebración, a la que llegó luciendo un disfraz de Greta, personaje de la película “Gremlins”.

(IG: @belindapop)

Belinda lanza misterioso mensaje como parte del Beliween

A través de las historias de Instagram del evento, se dio a conocer que la cantante de 36 años era la “bruja del pop”, quien aparecía en una carta en la que incentivaba a los seguidores a prepararse para el evento.

“La ‘bruja del pop’ aparece cuando el universo decide que ya es hora de brillar con tu poder sin pedir perdón por ello. Es la fusión entre el glamour y la magia ancestral; la reina que mezcla hechizos con highlighter, lágrimas con purpurina y heridas con beats de pop celestial", se lee en una instantánea.

Pese a que Belinda no mencionó el nombre de alguna persona y simplemente hizo énfasis en su propia persona, sus palabras llamaron la atención al reflejar empoderamiento, pese a que en las últimas semanas ha estado relacionada con Lupillo Rivera tras una demanda en su contra.

“Cuando esta carta sale, el mensaje es empoderamiento vibrante. Representa a quien ha sido juzgada por su brillo, por ser ‘demasiado’, pero entendió que ser mucho es precisamente su don”, colocó en otra historia.

Mensaje de Belinda a través de Beliween. (Captura de pantalla)

Por otra parte, también dio a conocer la razón detrás de su sobrenombre para la fiesta, asegurando que la ‘bruja de pop’ cambió de piel, y en lugar de cantar, ahora gruñe:

“Se ha convertido en su forma más indomable, una criatura que podría reírse en un club subterráneo, mientras el mundo arde a su alrededor”.

Por qué Belinda organiza una fiesta en Día de Muertos cada año

En sus publicaciones, Belinda dio a conocer que la celebración se originó hace 10 años y con solo 10 personas en el proyecto, pero ahora que es algo más grande se siente afortunada de que se haya transformado en una "tradición, un universo, un vibe eterno".

Belinda a través de Beliween. (Captura de pantalla)

“Hace 10 años nació Beliween, cuando solo éramos 10 personas soñando con hacer algo icónico, mágico, dark y extra. Cada año planeaba cuál sería el look, hacíamos bocetos, moodboards, sketches y hasta playlists para sentir la energía del personaje”, escribió.