¿Ángela Aguilar ‘robó’ frase al poeta Walt Whitman? La verdad detrás de las acusaciones en TikTok

La esposa de Nodal compartió recientemente una reflexión personal que desató debate

Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores al publicar un video previo a iniciar su tour Libre Corazón, donde se mostró vulnerable y reflexionó sobre la presión mediática y los recientes escándalos que ha enfrentado.

En el clip compartido en sus historias, la cantante aparece entre imágenes de conciertos y ensayos y dice:

“Entre más tiempo pasaba, más me olvidaba de lo que un día fue. Mi lugar seguro se convirtió en un campo de batalla y rendirme parecía la única opción. Hoy les ofrezco mi canto si es que no les gusta quién soy”.

El mensaje, que buscaba generar empatía con su público, terminó desatando comentarios negativos y burlas en redes sociales.

lgunos usuarios cuestionaron la autenticidad de la frase e incluso se preguntaron si la cantante había tomado prestadas palabras de un poeta.

La acusación en TikTok

El debate se intensificó después de que una usuaria en TikTok identificada como Pancha Just Pacha (@panchajustpancha) señalara que la frase de Ángela Aguilar habría sido tomada del poema Song of Myself de Walt Whitman. En el clip viral detalla:

“Al parecer esta gran frase está plagiada de, de un poeta estadounidense que se llama Walt Withman o algo así. Y, pues me fui a investigar un poquito, hermana, y pues justo este poeta hablaba, pero de la autenticidad, cosa que la Pelona no tiene”.

La tiktoker mencionó que sólo eran hipótesis de redes sociales.

¿La frase aparece en el poema?

Tras la viralización de las acusaciones, en Infobae revisamos el poema de Walt Whitman, Song of Myself, y encontramos que la frase atribuida a Ángela Aguilar NO existe en el texto del poeta.

Esto sugiere que los señalamientos se basan únicamente en supuestos de usuarios en redes sociales, sin confirmación oficial.

Con esta aclaración, la controversia sigue más viva en redes, pero sin sustento formal. Sin embargo, la polémica ha mantenido a Ángela Aguilar en el ojo público justo antes del inicio de su gira, generando un debate sobre la línea entre inspiración y plagio en la música contemporánea.

