Pastel de café con solo 3 ingredientes, un postre fácil de preparar en casa

Un pastel que es rico y fácil de hacer (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, la posibilidad de crear un postre en casa sin técnicas complejas ni ingredientes difíciles de encontrar resulta una solución apreciada para quienes buscan practicidad. El pastel de café con solo tres ingredientes se posiciona como una alternativa sencilla y accesible dentro del universo gastronómico, permitiendo que cualquier persona logre un resultado atractivo y con sabor definido. La receta de pastel de café con tres ingredientes ofrece un método rápido para disfrutar de un dulce casero sin complicaciones.

La combinación de elementos tan básicos como el café instantáneo, huevos y leche condensada elimina la necesidad de utensilios especiales o pasos engorrosos. Esta opción se adapta a quienes tienen poco tiempo para cocinar o desean experimentar con recetas económicas. El pastel de café hecho en casa reúne sabor, textura y un aporte energético característico de esta bebida, lo que lo convierte en una propuesta de interés para un público amplio que valora la simpleza en la cocina.

Receta de pastel de café con 3 ingredientes

Así se hace este pastel - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes principales:

4 huevos grandes

400 gramos de leche condensada

10 gramos de café instantáneo

Preparación paso a paso:

1. Precalienta el horno a 180°C (356°F) y prepara un molde para hornear, cubriéndolo con papel vegetal.

2. Coloca los huevos en un recipiente y bate hasta obtener una mezcla homogénea.

3. Añade la leche condensada a los huevos y mezcla hasta que los ingredientes se integren completamente.

4. Incorpora el café instantáneo, asegura que quede bien disuelto y no haya grumos visibles.

5. Vierte la preparación en el molde y nivela la superficie con una espátula.

6. Lleva el molde al horno y cocina durante 30 a 35 minutos, revisa que un palillo insertado en el centro salga limpio.

7. Deja enfriar el pastel en el molde antes de desmoldar para evitar que se rompa.

(Imagen ilustrativa infobae)

La textura final depende en gran medida del batido de los huevos y la homogeneidad de la mezcla. Esta receta puede personalizarse con ingredientes adicionales como nueces, chips de chocolate o cobertura de cacao, pero logra un resultado satisfactorio y sabroso usando solo los tres componentes esenciales. La preparación se adapta tanto a reuniones como a momentos cotidianos en el hogar, facilitando la elaboración de un postre casero sin complicaciones.