Pancita Llena, Corazón Contento en Baja California: ¿Quiénes pueden obtener apoyo de alimentos, becas y transporte?

La gobernadora impulsa este programa social para beneficiar a estudiantes y fortalecer el bienestar familiar

La gobernadora impulsa este programa
La gobernadora impulsa este programa social para beneficiar a estudiantes y fortalecer el bienestar familiar

En Baja California, más de 600 mil estudiantes se benefician del programa Pancita Llena, Corazón Contento, una iniciativa impulsada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda que busca garantizar educación con dignidad mediante alimentación escolar, becas y transporte para quienes más lo necesitan.

En los primeros cuatro años de su gobierno, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda logró consolidar una transformación social en Baja California, al reducir la pobreza y fortalecer los programas que garantizan bienestar y oportunidades para las familias.

Quiénes pueden recibir apoyo del programa

El programa está dirigido principalmente a estudiantes de escuelas públicas, priorizando a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad, tienen dificultades económicas o se encuentran en zonas alejadas, donde el acceso a servicios educativos y transporte puede ser limitado.

Gracias a esta estrategia, los alumnos reciben apoyo integral que cubre necesidades básicas y facilita su permanencia en el sistema educativo.

“La esencia de nuestro gobierno es apoyar a quienes menos tienen. Por eso, miles de estudiantes reciben desayunos y comidas calientes, becas y transporte escolar que les permite llegar a la escuela sin preocupaciones”, declaró la gobernadora Marina del Pilar.

En Baja California ofrecen alimentación
En Baja California ofrecen alimentación escolar, becas y transporte, como parte de la estrategia de bienestar impulsada por la gobernadora

Alimentación escolar que impulsa el aprendizaje

El componente de alimentación escolar del programa ofrece menús balanceados y nutritivos que aseguran que los estudiantes cuenten con la energía necesaria para participar activamente en clases y actividades extracurriculares. Este apoyo contribuye a mejorar la asistencia y el rendimiento académico, al mismo tiempo que combate la desnutrición en edades escolares.

Becas educativas para cubrir necesidades escolares

Las becas educativas ayudan a cubrir necesidades relacionadas con útiles, uniformes y recursos para el aprendizaje, garantizando que las limitaciones económicas no impidan a los alumnos aprovechar las oportunidades educativas.

Transporte escolar seguro y confiable

El transporte escolar se enfoca en alumnos que requieren desplazarse desde comunidades rurales o alejadas hasta sus escuelas, ofreciendo traslados seguros y confiables. De esta manera, los estudiantes pueden llegar puntualmente y sin riesgos, favoreciendo la continuidad de su educación.

Impacto social del programa en Baja California

El programa también se integra con otros esfuerzos de bienestar social en Baja California, consolidando una estrategia que busca reducir la desigualdad educativa, apoyar a las familias y fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes.


En Baja California ofrecen alimentación escolar, becas y transporte, como parte de la estrategia de bienestar impulsada por la gobernadora

La combinación de alimentación, becas y transporte permite que los beneficiarios no solo asistan a clases, sino que lo hagan en condiciones de seguridad y bienestar.

Con Pancita Llena, Corazón Contento, Baja California implementa políticas educativas y sociales, demostrando que la inversión en el bienestar de los estudiantes impacta directamente en la igualdad de oportunidades y el desarrollo social sostenido del estado.

