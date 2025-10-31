México

Mexicana le juega broma a su esposo estadounidense al decirle que pan de muerto tiene cenizas de difunto y se hace viral

El hombre no pudo contener el susto luego de que su esposa mexicana le dijera que el pan estaba hecho con cenizas

Miles de usuarios celebraron la ocurrencia de una mexicana que asustó a su pareja con una explicación falsa del tradicional pan.

El Día de Muertos, una de las tradiciones más representativas de México, no solo se distingue por sus altares coloridos y ofrendas llenas de significado, sino también por su inconfundible sabor: el pan de muerto. Sin embargo, una broma entre una pareja intercultural ha hecho reír a miles en redes sociales durante esta festividad.

Una mexicana identificada como Cris decidió gastar una peculiar broma a su esposo estadounidense, Trey, al hacerlo probar por primera vez este tradicional pan dulce. En un video publicado en TikTok, la mujer ofreció a su pareja un trozo del pan y, justo después de que él lo probara, le dijo con total seriedad que estaba hecho de “cenizas de muerto”.

El momento, registrado por la propia Cris, muestra a Trey disfrutando inicialmente del pan, hasta que escucha la supuesta “explicación” de su esposa. Su rostro cambia de inmediato y, entre gestos de horror, escupe el bocado sin pensarlo dos veces, provocando carcajadas entre los internautas. La broma rápidamente se volvió viral en TikTok, acumulando miles de reproducciones, comentarios y compartidos en cuestión de horas.

El hombre no pudo contener el susto luego de que su esposa mexicana le dijera que el pan estaba hecho con cenizas.

Las reacciones no tardaron en llenar la sección de comentarios con mensajes humorísticos y muestras de cariño hacia la pareja. Algunos usuarios escribieron: “Pobrecito. Ni le digan de dónde viene el menudo”, “Casi me reviento de la risa, ella es fantástica y superconvincente”, o “Pensé que era pan de muerto, no pan con muerto”. Otros, entre risas, aconsejaron al hombre: “Nooo, no le hagas esto. Trey, pídele el divorcio”.

Aunque la escena fue tomada con humor, el video también generó curiosidad entre los usuarios extranjeros sobre la verdadera preparación del pan de muerto. Muchos mexicanos aprovecharon los comentarios para explicar que este tradicional pan se elabora con harina, mantequilla, ralladura de naranja y azúcar, y que su forma redonda con “huesitos” representa el ciclo de la vida y la muerte.

Una mujer mexicana gastó una broma a su pareja estadounidense al hacerlo creer que el pan de muerto está hecho con cenizas humanas. Crédito: TikTok / @crisandtrey

El clip, que ha superado el millón de reproducciones, es solo una muestra más de cómo las tradiciones mexicanas continúan conquistando el internet. Además, refleja cómo las parejas biculturales viven las costumbres de manera divertida y cercana, combinando el amor y el humor en fechas especiales como el Día de Muertos.

Más allá de la broma, miles de usuarios destacaron que este tipo de videos ayudan a mantener viva la cultura mexicana y a difundir sus costumbres con un toque de modernidad y alegría. “Solo en México las tradiciones se celebran con amor, humor y pan”, comentó una usuaria, resumiendo el sentir general de los internautas.

