Mauricio Castillo revela que desde ‘Otro Rollo’ Manola Díez tenía carácter explosivo: “La hacíamos a un ladito”

La reciente participación de Manola Díez en el reality show “La Granja VIP” ha reavivado antiguos comentarios sobre su carácter dentro del medio artístico.
Mauricio Castillo, actor y comediante que compartió escenario con Díez en el programa “Otro rollo”, ofreció su perspectiva sobre el comportamiento de la actriz regiomontana, asegurando que su actitud actual no representa ninguna sorpresa para quienes la conocen desde hace años.
Durante una entrevista realizada por Carlos Monjaraz para la revista TVNotas, Castillo fue consultado acerca de la imagen que proyecta Díez en el reality de TV Azteca, donde su conducta ha generado controversia.
El también pintor respondió de manera directa: “Como siempre, desde que la conozco es así, subrayando que la personalidad de la actriz se ha mantenido constante a lo largo del tiempo.
El comediante recordó que la presentadora ya había mostrado un comportamiento similar durante su participación en el reality “Big Brother” hace dos décadas.
Castillo explicó: “A mucha gente le extraña porque quizás no la conocían, pero si la gente regresa tantito y ve ‘Big Brother’ hace veinte años, es, fue exactamente lo mismo”, declaró a TVNotas. Esta referencia histórica busca contextualizar la percepción pública actual de Díez, sugiriendo que su actitud no es un fenómeno reciente.
Al rememorar su experiencia en “Otro rollo”, programa transmitido entre 1995 y 2007 bajo la conducción de Adal Ramones, Castillo detalló cómo el equipo manejaba los cambios de humor de Díez.
“Nosotros trabajábamos con ella porque era parte del elenco de ‘Otro rollo’. Cuando se ponía como se pone la hacíamos a un ladito y le decíamos ‘espérate ahí tantito, mientras nosotros seguimos’”. Esta dinámica, según el actor, permitía que el trabajo continuara sin mayores contratiempos cuando la actriz experimentaba alteraciones en su estado de ánimo.
Castillo matizó que, durante su tiempo en “Otro rollo”, Díez no manifestaba ese comportamiento con el resto del elenco, pero sí lo hacía en contextos de encierro, como los reality shows.
“Nunca fue así con nosotros en ‘Otro rollo’, pero cuando está adentro encerrada en un lugar como ‘Big Brother’ o ‘La Granja’, siempre le pasa”.
La conversación tomó un giro más personal cuando el reportero mencionó un incidente en el que Díez habría abofeteado a una actriz fuera de un reality. Ante esto, Castillo opinó que su excompañera debería buscar ayuda profesional:
“Entonces, tiene un problema que lo tiene que resolver, lo tiene que resolver ella. La que necesita terapia es ella”.