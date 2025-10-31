México

Manifestación de algunos agricultores tienen intereses políticos: Sheinbaum

Se mantendrá el diálogo solo con quienes tengan demandas legítimas y anuncia apoyos adicionales

La presidenta de México, Claudia
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que algunos bloqueos de agricultores tienen intereses políticos (SICT)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que parte de los bloqueos en autopistas y carreteras del país organizados por grupos de agricultores responde a intereses políticos, más que a una lucha genuina por defender al campo.

Durante su conferencia matutina de este viernes, la mandataria señaló que el Gobierno federal ha buscado en todo momento abrir espacios de diálogo, pero algunos manifestantes mantienen una postura de confrontación motivada por vínculos partidistas y agendas electorales.

“Lo digo con conocimiento: tienen intereses políticos y no legítimos”, expresó la presidenta al referirse a los líderes que han encabezado las movilizaciones que afectan diversos estados del país.

Subrayó que su administración reconoce el derecho a la libre manifestación, pero rechazó que estas acciones se utilicen como herramienta de presión con fines políticos.

Atención con peticiones legítimas

Claudía Sheinbaum conferencia 311025
Claudía Sheinbaum conferencia 311025

Desde hace varios días, productores agrícolas han bloqueado tramos carreteros de alta afluencia en demanda de precios justos para maíz y trigo, así como el pago de apoyos pendientes del Gobierno federal.

Las protestas han generado afectaciones en la circulación y pérdidas económicas para transportistas, cadenas de suministro y comercios regionales.

Sheinbaum Pardo reiteró que la Secretaría de Agricultura y otros organismos federales han atendido a distintos grupos del sector rural y que continuarán recibiendo a todos aquellos con exigencias legítimas.

“A todos se les recibe y se dialoga”, aseguró. No obstante, insistió en que dentro del movimiento hay dirigentes que actúan bajo consignas partidistas: “Solo hay que ver a qué partidos pertenecen”.

Aumento de apoyo en 2026

Claudia Sheinbaum se comprometió a
Claudia Sheinbaum se comprometió a presentar un programa especial para los pequeños productores de maíz (Reuters)

En su mensaje, la mandataria también anunció que, a partir del próximo año, se otorgará un apoyo adicional dirigido específicamente a pequeños productores y campesinos en condición más vulnerable.

El objetivo, dijo, es impulsar proyectos que den valor agregado al maíz y otros cultivos básicos, con la intención de mejorar los ingresos en las zonas rurales.

“Buscamos que no solo vendan el grano, sino que puedan comercializar directamente tortillas y otros productos de valor agregado que les permitan prosperar”, puntualizó.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que su gobierno presentará un programa especial para los pequeños productores de maíz y sostuvo que su gobierno está comprometido con la defensa del campo mexicano y con el fortalecimiento de los programas sociales destinados al sector agrícola.

