Todo listo para el arranque del Festival de Día de Muertos 2025 en Tláhuac

Festival Internacional de Día de Muertos 2025 en la alcaldía Tláhuac (especial)

Con un imponente desfile de catrinas y calaveras que colmó de música, color y tradición las calles de la alcaldía de Tláhuac, dio inicio de manera oficial el Festival Internacional de Día de Muertos 2025 (FIDDEM), considerado actualmente como el evento más relevante en México dedicado a las celebraciones para honrar a los fieles difuntos.

De acuerdo con las autoridades de la demarcación, alrededor de cinco mil participantes tomaron parte en el desfile inaugural, entre ellos integrantes de casas de cultura, adultos mayores, deportistas, artistas, niñas, niños y jóvenes de Escuelas para la Vida, así como representantes de colectivos provenientes de los siete pueblos originarios de Tláhuac.

La creatividad y el arraigo cultural se hicieron presentes a través de vistosos vestuarios, carros alegóricos y un ambiente festivo que marcó el arranque de esta tradición que traspasa generaciones.

La alcaldesa Berenice Hernández Calderón encabezó la ceremonia de inauguración y resaltó la importancia de mantener vivo el legado de las familias y comunidades de la alcaldía.

Subrayó que el Día de Muertos no solo es un símbolo cultural ante el mundo, sino una profunda manifestación de identidad que permanece gracias al esfuerzo colectivo de los habitantes de Tláhuac.

¿Qué artistas se presentarán?

Natalia Jiménez se presentará en concierto en la alcaldía Tláhuac (Captura de pantalla)

El festival se llevará a cabo hasta el próximo 2 de noviembre y contará con cuatro sedes principales: el Bosque de Tláhuac, la explanada de la Alcaldía, la Plaza Juárez de San Andrés Mixquic y la Plaza Juárez de Zapotitlán.

Cada espacio tendrá una agenda variada que incluye presentaciones artísticas, talleres, exposiciones de artesanías, murales y altares comunitarios.

Entre los atractivos musicales destacan la presentación de la cantante española Natalia Jiménez este 31 de octubre, acompañada del tradicional Concurso de Pan de Muerto, donde panaderos locales rendirán homenaje a los sabores ancestrales de la región.

Para el 1 de noviembre, el Bosque de Tláhuac recibirá a Campeche Show y Salón Victoria, mientras que Filippa Giordano engalanará la noche en Mazatepec, Tlaltenco.

Finalmente, el 2 de noviembre, San Andrés Mixquic —símbolo nacional de los rituales mortuorios— vibrará con el concierto de Fernando Delgadillo, en medio de altares monumentales, tapetes de aserrín y los cementerios cubiertos de cempasúchil que caracterizan esta emblemática celebración.

Se espera que la alcaldía reciba 3 millones de personas

Autoridades tendrán operativo especial de seguridad por el Festival de Día de Muertos (especial)

Según estimaciones oficiales, el FIDDEM 2025 superará los tres millones de visitantes a lo largo de su desarrollo, posicionándose como uno de los mayores atractivos turísticos de la Ciudad de México en estas fechas.

Además, se convierte en un fuerte impulso económico para comerciantes, artesanos, productores locales y prestadores de servicios, quienes encuentran en el festival una oportunidad para fortalecer sus ingresos.