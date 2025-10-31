México

Gomita recibe fuertes críticas por su impactante cambio físico tras 15 cirugías estéticas

Araceli Ordaz fue comparada con Lyn May en su reciente publicación en Instagram

Por Jazmín González

La ex participante de La
La ex participante de La Casa de los Famosos México aseguró sentirse bien tras su cambio físico. (Instagram: @gomitaoficial123)

Araceli Ordaz, conocida como Gomita, sorprendió a propios y extraños al exhibir su transformación física tras someterse a quince cirugías estéticas, lo que ha generado una oleada de reacciones en redes sociales.

La ex habitante de La Casa de los Famosos México compartió con sus más de 4 millones de seguidores una serie de fotografías en las que posa con un body negro de manga larga y zapatillas de tacón a juego, luciendo el cabello suelto con flequillo y ondas suaves.

"No hay nada más sexy que la confianza”, escribió en la publicación.

Cambio físico de Gomita. (Captura de pantalla)
Cambio físico de Gomita. (Captura de pantalla)

Gomita es comparada con Lyn May tras sus cambios físicos

La respuesta por parte de los internautas no se hizo esperar, por lo que a través de los comentarios expresaron opiniones divididas. Mientras algunos elogiaron el resultado de los procedimientos estéticos, otros manifestaron dudas sobre el uso de intervenciones quirúrgicas y la influencia de filtros digitales en la percepción de la imagen personal.

“Un filtro más y se vuelve potable”, “No sé, pero creo al final está esperando ser aceptada”, “Trae bien alterada la realidad y el filtro también” y “Se parece a Lyn May”, son algunos de los mensajes que colocaron sus retractores.

Sin embargo, otros resaltaron la seguridad que la creadora de contenido muestra después de diversos procedimientos estéticos con comentarios como: “Me encanta tu nueva tú”, “Te ves muy bien”, “Así estÁs perfecta, ya por favor no te hagas más nada”, entre otros.

La creadora de contenido aseguró
La creadora de contenido aseguró estar en su mejor momento tras varios cambios físicos.

Por su parte, la ex presentadora de Sabadazo hizo alusión a las cirugías que se ha realizado en un comentario, donde dejó entrever el peligro que atravesó: “Obvio yo después de 15 cirugías, pero bueno no me morí”.

Gomita asegura estar en la mejor etapa de su vida

Pese a los comentarios negativos, Gomita ha sido transparente respecto a su historial de cirugías, pues en diversas entrevistas ha confirmado que se ha sometido a quince procedimientos estéticos a lo largo de los últimos años, un proceso que ha documentado abiertamente en sus redes sociales.

Semanas atrás, en un encuentro con diferentes medios de comunicación, aseguró estar en su mejor momento pese a las críticas que ha recibido tras su cambio físico al salir de La Casa de los Famosos.

(IG: @gomitaoficial123)
(IG: @gomitaoficial123)

“Yo daba cuerpo, rostro y actitud, siempre me he gustado, pero he hecho dos, tres trucos, diría Paola Suárez, para mejorar, pero ahora estoy en mi prime, muy contenta, muy feliz. Siento que estoy pasando una etapa muy bonita”, reveló.

