Evacúan Suburbano de Lechería tras fuga de gas; cierran vialidades por riesgo inminente

Fuga de gas a un costado de la estación Lechería del Suburbano, hay suspensión de servicio (Gob C. Izcalli)

Una fuga de gas natural registrada la mañana de este viernes en las inmediaciones de la estación Lechería del Tren Suburbano provocó una amplia movilización de cuerpos de emergencia, así como la evacuación de usuarios y el cierre total del paradero y calles aledañas, ante el riesgo de una explosión.

De acuerdo con reportes preliminares de Protección Civil del Estado de México, una retroexcavadora perforó accidentalmente un ducto de distribución de gas mientras realizaba trabajos de obra a un costado de la estación que conecta con el Mexibús.

Por igual, esta cerrada la avenida Cuautitlán–Tlalnepantla, a unos metros del acceso principal de la estación ferroviaria.

El olor a gas se extendió rápidamente por la zona, lo que alertó a comerciantes, peatones y pasajeros que en ese momento ingresaban al Suburbano.

Activan protocolo de seguridad

Suspenden servicio y evacuan estación Lechería del Suburbano por fuga de gas Crédito: (ContinuamosMX/FB)

Elementos de seguridad del tren activaron los protocolos de emergencia y solicitaron el desalojo inmediato del inmueble. Cientos de usuarios fueron guiados hacia puntos seguros, lejos del perímetro de riesgo.

En la cuenta oficial del Tren Suburbano informaron que por indicaciones de Protección Civil, “la estación Lechería permanecerá cerrada temporalmente debido a una fuga de gas ocasionada por la ruptura de un ducto durante trabajos realizados en las inmediaciones por una empresa ajena al Tren Suburbano”.

Derivado de esta situación, el servicio operará únicamente entre las estaciones Buenavista y San Rafael, en ambos sentidos.

El servicio entre las estaciones de San Rafael y Cuautitlán permanecerá suspendido de manera provisional.

La fuga de gas ya está siendo atendida por bomberos del municipio de la Ciudad 121 (Gob C. Izcalli)

Por igual, está suspendido el servicio de la estación Lechería de la Línea II del Mexibús con destino a Las Américas, solo hay servicio hasta el paradero de la Quebrada, en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Mientras, el gobierno municipal, señaló que elementos de Protección Civil y Bomberos trabajan para atender una fuga de gas natural en la avenida Circunvalación, en La Quebrada.

Las autoridades estatales implementaron un cerco de seguridad y suspendieron temporalmente el servicio en la estación Lechería.

Por su parte, el transporte público y taxis que operan en el paradero fueron desviados a vías alternas debido al cierre total de la avenida.