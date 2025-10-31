México

Estas son las señales que indican que tienes un cuero cabelludo poco saludable

Esta condición puede afectar el crecimiento y la salud general de tu cabello

Por Abigail Gómez

Mantener un cuero cabelludo saludable
Mantener un cuero cabelludo saludable es vital para tener un cabello fuerte y con brillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuero cabelludo es la capa de piel que recubre la parte superior de la cabeza, donde crece el cabello. Está formado por varias capas de tejido, entre ellas la epidermis y la dermis, y contiene una gran cantidad de folículos pilosos, glándulas sebáceas y terminaciones nerviosas.

Su función principal es proteger el cráneo y servir como base para el crecimiento del cabello, además de participar en la regulación de la temperatura y la sensibilidad táctil en la cabeza.

Un cuero cabelludo saludable favorece el crecimiento adecuado del cabello y ayuda a prevenir diversas afecciones dermatológicas por lo que es vital que no solo cuidemos el cabello como tal sino también esta parte, que es donde nace, y puede ser el verdadero origen de un pelo bonito o uno sin vida.

Las siguientes son algunas señales de alarma que pueden indicarte que algo no anda bien en tu cuero cabelludo.

La pérdida de cabello puede
La pérdida de cabello puede estar relacionada con factores hormonales, genéticos, nutricionales o ambientales que afectan la salud capilar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las señales de que tienes un cuero cabelludo poco saludable

Algunas señales de que el cuero cabelludo no está saludable incluyen:

  • Picazón frecuente: Puede indicar irritación, sequedad o presencia de afecciones como dermatitis.
  • Caspa visible: La descamación en forma de pequeñas escamas blancas o amarillas sugiere sequedad, hongos o desequilibrios.
  • Enrojecimiento: La piel rojiza puede señalar inflamación, alergias o infecciones.
  • Resequedad extrema: La falta de hidratación y la sensación tirante pueden reflejar un cuero cabelludo seco.
  • Grasa excesiva: El exceso de sebo produce un aspecto aceitoso, y favorece el desarrollo de hongos.
  • Caída abundante de cabello: Perder más cabello de lo habitual puede vincularse a problemas del cuero cabelludo.
  • Presencia de costras o llagas: Costras, heridas o zonas ulceradas requieren atención médica.
  • Mal olor: Olores desagradables pueden aparecer cuando hay infecciones o exceso de grasa acumulada.

Cuando se presentan uno o más de estos signos, conviene consultar a un dermatólogo para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuados.

La caída del cabello suele
La caída del cabello suele ser una de las principales señales de alerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para tener un cuero cabelludo saludable

Algunos consejos para mantener el cuero cabelludo en buen estado, y por lo tanto un cabello sano, son las siguientes:

  • Lavar el cabello regularmente: Utilizar un champú adecuado al tipo de cabello ayuda a eliminar el exceso de grasa, suciedad y residuos.
  • Evitar el uso excesivo de productos químicos: Reducir la frecuencia de tintes, lacas, geles y alisadores para prevenir irritaciones y daños.
  • Enjuagar bien el cabello: Asegurarse de retirar completamente el champú y acondicionador para evitar acumulación de residuos.
  • Masajear suavemente el cuero cabelludo: Realizar masajes durante el lavado estimula la circulación y favorece la salud de los folículos pilosos.
  • No rascar ni frotar con fuerza: Evitar el rascado o la fricción intensa, que pueden provocar lesiones o aumentar la irritación.
  • Controlar el uso de herramientas de calor: Moderación con secadores, planchas y rizadores para prevenir resequedad y daños.
  • Mantener una dieta equilibrada: Incluir alimentos ricos en proteínas, vitaminas (A, B, C, E) y minerales como zinc y hierro.
  • Proteger el cuero cabelludo del sol: Utilizar sombreros o protectores solares capilares para evitar quemaduras y daños por radiación.

