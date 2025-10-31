México

El arroz con leche fit que necesitas para cerrar el día sin remordimientos

Ingredientes naturales, textura suave, sin endulzantes artificiales, opción ligera para disfrutar el sabor casero

Por Gerardo Lezama

El arroz con leche fit
El arroz con leche fit es una alternativa saludable al postre tradicional de la cocina mexicana, ideal para dietas bajas en azúcar y grasa. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroz con leche es uno de los postres más tradicionales y reconfortantes de la cocina mexicana. Su textura cremosa, el aroma a canela y el dulzor característico lo convierten en una opción popular para cerrar el día.

Sin embargo, su versión clásica suele incluir arroz blanco, leche entera y azúcar refinada, lo que lo hace poco recomendable para quienes buscan cuidar su alimentación o seguir una dieta baja en azúcares y grasas.

Esta versión fit conserva el sabor casero pero sustituye los ingredientes convencionales por opciones más ligeras y nutritivas. En lugar de arroz blanco se utiliza avena en hojuelas, que aporta fibra y saciedad.

La leche vegetal sin azúcar, como la de almendra, coco o avena, reemplaza a la leche entera, lo que la hace apta para personas con intolerancia a la lactosa o que siguen una dieta vegana. El dulzor se logra con endulzantes naturales como stevia, eritritol o fruta del monje, evitando el uso de azúcar refinada.

La receta de arroz con
La receta de arroz con leche saludable utiliza avena en hojuelas en lugar de arroz blanco, aportando fibra y mayor saciedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes para dos porciones

  • ½ taza de avena en hojuelas
  • 1 taza de leche vegetal sin azúcar (almendra, coco o avena)
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • ½ cucharadita de canela en polvo o 1 rama de canela
  • 1 cucharadita de endulzante natural (stevia, eritritol o fruta del monje)
  • Ralladura de limón al gusto (opcional)

Modo de preparación

  1. En una olla pequeña se calienta la leche vegetal junto con la canela y la ralladura de limón si se desea un toque cítrico
  2. Cuando comience a hervir se agrega la avena y se baja el fuego
  3. Se cocina a fuego lento durante 10 a 15 minutos, removiendo ocasionalmente para evitar que se pegue
  4. Se añade el extracto de vainilla y el endulzante, se mezcla bien y se cocina 5 minutos más hasta que espese
  5. Se retira del fuego, se deja reposar unos minutos y se sirve caliente o frío
  6. Se puede espolvorear más canela al gusto o añadir toppings como almendras fileteadas, coco rallado o semillas de chía
El arroz con leche saludable
El arroz con leche saludable reduce la carga glucémica y mejora la digestión gracias al uso de avena y leche vegetal. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este postre fit ofrece varios beneficios nutricionales Al usar avena en lugar de arroz blanco se reduce la carga glucémica y se mejora la digestión.

La leche vegetal aporta menos grasa saturada y es apta para personas con restricciones alimentarias El uso de endulzantes naturales evita picos de glucosa y permite disfrutar del sabor dulce sin comprometer la salud Además, es una receta versátil que puede adaptarse con frutas, proteína en polvo o especias como cardamomo o jengibre

Una opción saludable, práctica y reconfortante que se adapta a distintos estilos de vida sin renunciar al sabor ni al placer de un buen postre casero.

