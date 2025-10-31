México

Día de Muertos 2025: A qué hora abrirán los panteones en la CDMX

Durante el 1 y 2 de noviembre, se prevé que los panteones de las 16 alcaldías de la Ciudad de México reciban a un elevado número de personas

Por Cinthia Salvador

Durante el 1 y 2 de noviembre, se prevé que los panteones de las 16 alcaldías de la Ciudad de México reciban a un elevado número de personas. (FOTO: MIREYA NOVO/CUARTOSCURO.COM)

El 1 y 2 de noviembre, la Ciudad de México se prepara para recibir a miles de visitantes en sus cementerios con motivo del Día de Muertos, una de las tradiciones más arraigadas en el país. Durante estos días, los panteones abren sus puertas en horarios ampliados para facilitar el acceso a quienes rinden homenaje a sus seres queridos. Los horarios son extensos para garantizar la visita segura y ordenada de los capitalinos y turistas.

En estos días, las familias llegan a los panteones con flores, velas y ofrendas. El ambiente en los cementerios se transforma conforme avanza la jornada, ya que la afluencia inicia desde temprano con el arribo de quienes decoran las tumbas y continúa a lo largo del día. Los cementerios de la capital, distribuidos en las 16 alcaldías, presentan horarios variables para atender la demanda y cumplir los requisitos de seguridad y control.

Cuartoscuro: Victoria Ruvalcaba

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México pondrá en marcha un operativo especial desde la madrugada del 28 de octubre hasta la noche del 2 de noviembre. Más de 10 mil efectivos y 706 vehículos oficiales, ambulancias, motocicletas y dos helicópteros se desplegarán alrededor de los 120 cementerios de la capital. Esta acción tiene como objetivo regular el tránsito y garantizar la seguridad tanto en los cementerios como en los alrededores, mercados, explanadas y zonas con aglomeraciones relacionadas con la festividad.

Los panteones operarán en los siguientes horarios

  • Álvaro Obregón: 8:00 a 16:00 horas
  • Azcapotzalco: 8:00 a 17:00 horas
  • Benito Juárez: 8:00 a 17:00 horas
  • Panteón Xoco (Benito Juárez): 7:00 a 23:00 horas
  • Coyoacán: 8:00 a 17:00 horas
  • Cuajimalpa: 8:00 a 18:00 horas
  • Cuauhtémoc: 8:00 a 17:00 horas
  • Gustavo A. Madero: 8:00 a 17:00 horas
  • Iztacalco: 11:00 a 23:00 horas
  • Iztapalapa: 8:00 a 15:00 horas
  • Magdalena Contreras: 8:00 a 17:00 horas
  • Miguel Hidalgo: 7:00 a 18:00 horas
  • Milpa Alta: 7:00 a 20:00 horas
  • Tlalpan: 8:00 a 19:00 horas
  • Tláhuac: 8:00 horas hasta el siguiente día
  • Venustiano Carranza: 8:00 a 17:00 horas
  • Xochimilco: 8:00 a 18:00 horas

En Iztapalapa, panteones como La Cuevita, San Nicolás Tolentino y San Lorenzo Tezonco, junto con otros siete cementerios vecinales, tendrán puestos de mando y personal de Protección Civil. Vehículos de emergencia sirven para agilizar la atención ante cualquier incidente. En esta zona, el ingreso será desde las 8:00 hasta las 15:00 horas.

CUERNAVACA, MORELOS, 02NOVIEMBRE2024.- Cientos de
CUERNAVACA, MORELOS, 02NOVIEMBRE2024.- Cientos de católicos acuden este día a los panteones para limpiar y adornar las tumbas de sus familiares fallecidos y convivir en familia. En la imagen, habitantes de la comunidad indígena de Ocotepec visitan a sus fieles difuntos en el panteón comunal. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/ CUARTOSCURO.COM

El flujo vehicular y el estacionamiento dentro y fuera de los camposantos también estarán bajo supervisión de la Subsecretaría de Control de Tránsito, que busca prevenir dobles filas y obstrucción de pasos peatonales durante la alta concentración de personas.

Las acciones de seguridad incluyen el monitoreo constante a través del Centro de Comando y Control (C2) Sur, Centro, Norte, Oriente y Poniente, así como del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

Se exhorta a los asistentes a seguir las reglas de autocuidado, no perder de vista a los menores, resguardar objetos de valor y acercarse a los policías en caso de cualquier emergencia. Quienes necesiten apoyo podrán comunicarse por medio del número de emergencias 911 o acudir directamente con el personal desplegado en los puntos de mayor concentración.

La capital mexica adapta los horarios, condiciones y dispositivos de seguridad en sus cementerios para que el Día de Muertos transcurra con orden, respeto y apego a la tradición.

