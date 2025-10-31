Desde la Cuna: cuándo será el último pago del 2025 para los beneficiarios del programa

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entregó masivamente este apoyo durante este año. (X/@ClaraBrugadaM)

El programa social “Desde la cuna” es una iniciativa pública del gobierno de la Ciudad de México orientada a brindar apoyo integral durante la primera infancia, especialmente a familias en situación de vulnerabilidad.

Su principal objetivo es asegurar el bienestar de niñas y niños desde el nacimiento, facilitando acceso a servicios de salud, nutrición, estimulación temprana y acompañamiento a madres y cuidadores.

El programa opera mediante la entrega de un apoyo de 1200 pesos bimestrales que buscan ser un apoyo para el desarrollo de las infancias y el siguiente pago, y último del año, esta próximo a realizarse y aquí te decimos cuándo se llevará a cabo.

Este programa opera en la CDMX (Jovani Pérez/Infobae México)

Cuándo será el último deposito del programa Desde la Cuna

Como mencionamos el pago de este apoyo se realiza de manera bimestral por lo que, de acuerdo con el calendiario, el siguiente bimestre es el correspondiente a noviembre-diciembre.

Debido a que siempre se lleva a cabo el primer mes del bimestre, este último pago deberá verse reflejado en noviembre.

El pago de este programa se realiza directamente en la tarjeta que se les fue entregada a las beneficiarias y la cual esta asocaida a una aplicación donde es posible revisar el monto de la cuenta.

Es en esta app donde puedes estar al pendiente de que se te realice el montó correspidiente y la cual se recomienda revisar durante los primeros días de noviembre.

Los más pequeños de la Ciudad de México reciben esta ayuda económica. Foto: X/@DirPCAzcapo.

Documentos para inscribirse en el programa Desde la Cuna

A pesar de que por ahora el registro no se encuentra abierto, es posible que se habrán nuevos lugares el próximo año, por lo que te recomendamos revisar los documentos necesarios en caso de que desees volverte beneficiara o registrar a un nuevo infante.

Ser madre, padre, tutora o tutor de una niña o niño y tengan interés de recibir el apoyo.

Llenar la solicitud de incorporación al programa.

Que la niña o niño no tenga al momento de la inscripción al programa no más de 3 años, 10 meses .

Residir en la Ciudad de México.

No recibir apoyos de la misma naturaleza, como la beca Rita Cetina o Mi Beca para Empezar.

Documentación del menor

Copia del acta de nacimiento (en dado caso de no contar con ella, el personal operativo del programa realizará el acompañamiento institucional necesario para que la familia obtenga el acompañamiento institucional para que la familia obtenga el respectivo documento).

Documentación requerida de la madre, padre, tutora o tutor

Identificación con fotografía. Comprobante de domicilio de la Ciudad de México. Solicitud de ingreso al programa debidamente requisitada.