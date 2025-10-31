Dan prisión preventiva a dos integrantes de “Los Malportados” que habrían quemado a mariachis en Iztapalapa

Las autoridades detuvieron a cinco personas en Iztacalco por ser posibles responsables de la privación de libertad de seis mariachis que abandonaron en Tlalpan. Credito: SSC

Juan “N” y Vidal “N”, dos sujetos presuntamente implicados en el secuestro y tortura de un grupo de mariachis que acudieron a una presentación en la Alcaldía Iztapalapa hace unos días, quedaron en prisión preventiva por los hechos, dio a conocer el medio Reforma.

Por dicha agresión fueron detenidos, en total, 5 sujetos, sin embargo, los tres restantes son menores de edad.

Lo Malportados, responsables de agresión a mariachis

Autoridades dieron a conocer que la agresión fue realizada por miembros de una agrupación delincuencial denominada Los Malportados, quienes habrían contratado a un grupo de mariachis para amenizar un evento el pasado sábado 25 de octubre, en un domicilio de la alcaldía Iztapalapa.

Tras terminar el servicio, los músicos fueron retenidos, golpeados y, algunos de ellos, quemados por las personas que estaban en el lugar.

El domingo por la noche los agresores los subieron a una camioneta y los abandonaron en calles de la alcaldía Tlalpan.

Dos de los músicos sufrieron quemaduras. Foto: (iStock)

El grupo de mariachis fue rescatado luego de pedir ayuda al número de emergencia 911. De ellos, dos de 35 y 31 años de edad fueron reportados con quemaduras en el 80 y 25% de su cuerpo, respectivamente, por lo que tuvieron que ser trasladados a un hospital para su atención médica.

Los demás mariachis, de 31, 27 y 22 años de edad, presentaban golpes en diferentes partes del cuerpo y no requirieron ser trasladados a un hospital.

Por medio de cámaras de videovigilancia, autoridades lograron rastrear la camioneta, detener a cinco integrantes de Los Malportados, en Iztacalco. Se les decomisó drogas y armas.

Los detenidos tienen 43, 35, 17, 16 y 14 años de edad y fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Un video difundido por el periodista de nota roja Carlos C4 Jiménez, puede observarse el momento en el que los agresores rocían gasolina y prenden fuego a uno de los músicos, quien se encuentra semidesnudo y tirado en el piso.

Los mariachis fueron abandonados en la alcaldía Tlalpan. Credito: SSC

Cabe destacar que a Los Malportados también se les relaciona con casos de secuestro en Iztapalapa y el Estado de México, así como el asesinato de una mujer vinculada con Néstor Arturo, El 20 y un joven de 22 años el pasado mes de julio.