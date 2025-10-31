México

Dan prisión preventiva a dos integrantes de “Los Malportados” que habrían quemado a mariachis en Iztapalapa

El pasado sábado, un grupo de mariahis fueron contratados para un evento en la alcaldía Iztapalapa, sin embargo, al terminar, fueron agredidos, secuestrados y torturados por los asistentes

Guardar
Las autoridades detuvieron a cinco
Las autoridades detuvieron a cinco personas en Iztacalco por ser posibles responsables de la privación de libertad de seis mariachis que abandonaron en Tlalpan. Credito: SSC

Juan “N” y Vidal “N”, dos sujetos presuntamente implicados en el secuestro y tortura de un grupo de mariachis que acudieron a una presentación en la Alcaldía Iztapalapa hace unos días, quedaron en prisión preventiva por los hechos, dio a conocer el medio Reforma.

Por dicha agresión fueron detenidos, en total, 5 sujetos, sin embargo, los tres restantes son menores de edad.

Lo Malportados, responsables de agresión a mariachis

Autoridades dieron a conocer que la agresión fue realizada por miembros de una agrupación delincuencial denominada Los Malportados, quienes habrían contratado a un grupo de mariachis para amenizar un evento el pasado sábado 25 de octubre, en un domicilio de la alcaldía Iztapalapa.

Tras terminar el servicio, los músicos fueron retenidos, golpeados y, algunos de ellos, quemados por las personas que estaban en el lugar.

El domingo por la noche los agresores los subieron a una camioneta y los abandonaron en calles de la alcaldía Tlalpan.

Dos de los músicos sufrieron
Dos de los músicos sufrieron quemaduras. Foto: (iStock)

El grupo de mariachis fue rescatado luego de pedir ayuda al número de emergencia 911. De ellos, dos de 35 y 31 años de edad fueron reportados con quemaduras en el 80 y 25% de su cuerpo, respectivamente, por lo que tuvieron que ser trasladados a un hospital para su atención médica.

Los demás mariachis, de 31, 27 y 22 años de edad, presentaban golpes en diferentes partes del cuerpo y no requirieron ser trasladados a un hospital.

Por medio de cámaras de videovigilancia, autoridades lograron rastrear la camioneta, detener a cinco integrantes de Los Malportados, en Iztacalco. Se les decomisó drogas y armas.

Los detenidos tienen 43, 35, 17, 16 y 14 años de edad y fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Un video difundido por el periodista de nota roja Carlos C4 Jiménez, puede observarse el momento en el que los agresores rocían gasolina y prenden fuego a uno de los músicos, quien se encuentra semidesnudo y tirado en el piso.

Los mariachis fueron abandonados en
Los mariachis fueron abandonados en la alcaldía Tlalpan. Credito: SSC

Cabe destacar que a Los Malportados también se les relaciona con casos de secuestro en Iztapalapa y el Estado de México, así como el asesinato de una mujer vinculada con Néstor Arturo, El 20 y un joven de 22 años el pasado mes de julio.

Temas Relacionados

Los MalportadosMariachisIztapalapaprisión preventivatorturamexico-noticias

Más Noticias

Lo que no sabías del vestuario de Ángela Aguilar en su icónica versión de ‘La Llorona’

Dicho cover es uno de los que más popularidad le dio a la ahora esposa de Christian Nodal

Lo que no sabías del

Evacúan Suburbano de Lechería tras fuga de gas; cierran vialidades por riesgo inminente

Servicio operará únicamente entre las estaciones Buenavista y San Rafael, en ambos sentidos

Evacúan Suburbano de Lechería tras

Sheinbaum niega reducción de recursos en Hospital Infantil de México tras denuncia sobre falta de insumos y servicios

La Secretaría de Salud argumentó que la reprogramación y cancelación de cirugías son por dar prioridad a casos urgentes

Sheinbaum niega reducción de recursos

Panqué de camote con plátano, una receta suave, nutritiva y energética

Prepara un bizcocho casero con ingredientes ricos en vitaminas A, C y fibra que además contienen propiedades que favorecen la digestión y fortalece el sistema inmunológico

Panqué de camote con plátano,

Sheinbaum rechaza que los 28 menores rescatados en altamar por la Marina estén ligados al crimen organizado

La presidenta señaló que la persona que los acompañaba está detenida y se investiga un posible caso de explotación infantil

Sheinbaum rechaza que los 28
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rescatan con vida a mujer

Rescatan con vida a mujer secuestrada en Tlaltizapán, Morelos; operativo dio con cinco sospechosos del crimen

Tres detenidos por ataque contra edil de Cuitzeo: serían parte de “Los Chiquitos” y del CJNG en Michoacán

Un adeudo y la venta de drogas: la hipótesis del asesinato de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown

Emprende Coin, el grupo prestamista presuntamente vinculado con los asesinatos de B-King y DJ Regio Clown

Asesinato de B-King y DJ Regio Clown destapa venta de drogas colombianas Tusi y Coco Chanel en eventos “Sin Censura”

ENTRETENIMIENTO

Lo que no sabías del

Lo que no sabías del vestuario de Ángela Aguilar en su icónica versión de ‘La Llorona’

¿Qué le pidió? Galilea Montijo hace una petición muy especial a Shakira tras su encuentro en Televisa | Video

“Joan Sebastian no te amó, yo sí”: Hombre se le declara a Maribel Guardia en una trajinera de Xochimilco

¿Eleazar Gómez otra vez hizo trampa en La Granja VIP? Adal Ramones expone pruebas

“El peinado de Inti, qué impresión”: redes creen que Ángela Aguilar le copia el estilo a la hija de Nodal

DEPORTES

Blue Demon Jr: así se

Blue Demon Jr: así se encuentra el legendario luchador hoy 31 de octubre tras su accidente automovilístico

Keylor Navas reconoce la importancia de Lionel Messi en el futbol y revela si le recomendaría jugar en la Liga MX

Jorge Sánchez habla sobre las críticas en Cruz Azul tras su renovación: “Lo importante es hacer las cosas bien para levantar títulos”

Rafa Márquez celebra el legado de Lionel Messi en la inauguración del ‘The Messi Experience’ en CDMX: “Es el Goat del Futbol”

Así es “The Messi Experience”, la exposición dedicada al futbolista argentino en CDMX