Abuelitos se vuelven virales al bailar en estación del Metro CDMX: “Nos dieron esperanza, nos dieron amor”

La pareja de adultos mayores fue grabada bailando con ternura en el andén del Metro, conmoviendo a miles de internautas

Los pasajeros del STC presenciaron una escena llena de amor y esperanza que rápidamente se difundió por redes sociales.

Una escena llena de ternura y nostalgia se volvió viral en redes sociales luego de que una pareja de adultos mayores fuera captada bailando en el andén del Metro Zapata mientras esperaban su tren. Lejos de las prisas y el bullicio que caracterizan al transporte público de la Ciudad de México, los abuelitos decidieron regalar un momento de alegría y romanticismo que conmovió a miles de usuarios.

El video, compartido el 28 de octubre de 2025 en la cuenta de TikTok @ciudadmexico24, muestra a los dos protagonistas tomados de la mano, moviéndose al compás de la música ambiental y sonriendo con complicidad. Con pasos suaves y giros lentos, la pareja convirtió la espera del convoy en un pequeño baile improvisado que iluminó el día de los presentes.

En pocas horas, el clip superó las 84 mil reproducciones y acumuló más de 2 mil 800 comentarios, la mayoría celebrando el amor y la vitalidad de los adultos mayores. Varios pasajeros que se encontraban en el lugar no pudieron evitar aplaudirles, mientras otros grababan la emotiva escena que rápidamente recorrió plataformas como X, Instagram y Facebook.

El video alcanzó miles de reproducciones en TikTok, recordando a los usuarios que la felicidad está en los pequeños momentos.

“Nos dieron esperanza, nos dieron amor y nos dieron una lección de vida”, escribió uno de los usuarios, cuyo comentario fue de los más compartidos en TikTok. Otro internauta añadió: “Ese video es un recordatorio de que la vida se baila, no se espera”. Las reacciones coincidieron en que, en medio del estrés urbano y la rutina diaria, este tipo de momentos recuerdan la importancia de disfrutar las pequeñas cosas.

De acuerdo con la publicación, el video fue captado en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en dirección a Mixcoac. Testigos relataron que la música provenía de un músico callejero que tocaba cerca del andén, lo que inspiró a la pareja a levantarse y comenzar a bailar. “Fue imposible no sonreír. Se reían entre ellos, se abrazaban. Nos hicieron olvidar el cansancio por un momento”, comentó una usuaria presente en el lugar.

Una pareja de adultos mayores fue grabada bailando con ternura en el andén del Metro, conmoviendo a miles de internautas Crédito: TikTok / @maricela.tascon.f

La cuenta @MetroCDMXFans también difundió el video y destacó: “Inspirador resulta ver a personas mayores disfrutar su vida con tanta energía y ternura”. En los comentarios, muchos usuarios afirmaron que los protagonistas merecen ser reconocidos como “los abuelitos más queridos del Metro”.

En una ciudad acostumbrada al caos, el gesto de esta pareja recordó que la felicidad no depende del lugar, sino de la actitud con la que se vive cada instante. Su espontáneo baile en el Metro Zapata no solo fue una muestra de amor, sino una invitación a todos los capitalinos a detenerse, respirar y disfrutar el momento, aunque sea por un par de minutos entre vagones.

