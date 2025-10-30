Rosalía invita a Yeri Mua a escuchar su álbum LUX y ella da su opinión: “Es como tener un orgasmo”

“Un lienzo en blanco es como mirar al abismo”, dijo Rosalía sobre el proceso creativo. “Pero al mismo tiempo, hay algo que me incomoda aún más: quedarme quieta” (Crédito: Chris Maggio / The New York Times)

Pese a que LUX, el nuevo álbum de estudio de Rosalía, se estrena hasta el 7 de noviembre, algunos mexicanos ya han podido escucharlo. Esto ocurrió en un evento exclusivo en la Ciudad de México donde la española se reunió junto a un selecto grupo de fans e influencers, entre ellos la veracruzana Yeri Mua.

El lazo entre Rosalía y el público mexicano se fortaleció de manera significativa durante la promoción de su anterior trabajo, Motomami. En esa etapa, la artista ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, al que asistieron más de 160 mil personas, quienes acompañaron con entusiasmo cada interpretación.

De acuerdo con la página web oficial de Rosalía, el álbum LUX se presenta como una indagación en “la mística femenina, la transformación y la espiritualidad trazando el arco entre la ilusión y la pérdida, la fe y la individualidad”.

Esta propuesta conceptual se materializa en una producción que contó con la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Londres y la participación de artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz. Además, el proyecto incluye las voces de la Escolania de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana y el grupo Yahritza y su esencia.

Yeri Mua fue clara en su opinión sobre LUX. Esto dojo la intérprete de Ojitos chiquititos:

“Yo creo que las generaciones de los chavos del 2000 en adelante y los más chicos no estamos acostumbrados a escuchar este tipo de música, y escucharla es como comer ese bocadillo riquísimo por primera vez, tu bocadillo favorito por primera vez, es esa sensación. Es como tener un orgasmo por primera vez, aunque suene muy loco. Rosalía es una genia”.

Rosalía se pasea por México: de fiesta y hasta probar las enfrijoladas

“Al comprender al otro, tal vez puedas comprenderte mejor a ti mismo y aprender a amar mejor”, dijo Rosalía (Crédito: Chris Maggio / The New York Times)

Luego de presentarse de sorpresa ante sus fans y presentarles LUX, Rosalía decidió recorrer la Ciudad de México. Después del evento, la española se reunió con los integrantes de Latin Mafia y se fueron juntos a cenar en un restaurante cercano a Parque Delta, donde ella probó varios de los platillos mexicanos más deliciosos: pozole, agua de horchata y enfrijoladas.

Por supuesto, la cena sólo fue la antesala para una noche de fiesta. Rosalía y sus amigos pasaron una velada entre tragos y canciones, y fueron el público de imitadores de cantantes mexicanos como Juan Gabriel y Jenny Rivera.