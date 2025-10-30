México

Frío CDMX: activan alerta amarilla en estas cinco alcaldías para el amanecer de este jueves 30 de octubre

Protección Civil emitió una serie de recomendaciones por las temperaturas bajas esperas para las primeras horas de la fecha mencionada

Por Omar Martínez

Protección Civil de la Ciudad
Protección Civil de la Ciudad de México notificó sobre el pronóstico del clima en la capital del país. (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar)

Pese al ambiente caluroso por la tarde, se prevé también el pronóstico de frío para el amanecer de este jueves 30 de octubre en algunas zonas de la Ciudad de México, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) local.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este jueves 30 de octubre en sus redes sociales oficiales.

Señaló que se trata de cinco alcaldías las que registrarán temperaturas bajas para las primeras horas de este jueves 30 de octubre.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones donde se prevé este pronóstico o vivir en ellas.

Cinco alcaldías de CDMX registrarán
Cinco alcaldías de CDMX registrarán temperaturas bajas para el amanecer de este jueves 30 de octubre. (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar)

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, las que registrarán temperaturas bajas para la mañana de este próximo jueves 30 de octubre.

Debido a este pronóstico sobre las temperaturas bajas, Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla para la mañana de este próximo jueves 30 de octubre.

Asimismo, la Secretaría de Gestión Integral lanzó una serie de recomendaciones a la población en general y dio a conocer los peligros asociados por las bajas temperatura pronosticadas para la mañana de la fecha indicada.

- Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

- Evita cambios bruscos de temperatura.

- Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.

- Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas cinco alcaldías para la mañana de este jueves 30 de octubre?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 03:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las cinco alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este jueves 30 de octubre, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Protección Civil alertó de bajas
Protección Civil alertó de bajas temperaturas para la tarde y noche de este jueves 30 de octubre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado al pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

