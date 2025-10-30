Kimberly Moya lleva desaparecida 26 días, su madre pide que FGR atraiga el caso

Kimberly Moya, estudiante de CCH Naucalpan que se encuentra desaparecida. (FGJEM)

Kimberly Moya, adolescente de 16 años, a quien se le vio por última vez en la colonia San Rafael Chamapa, Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, lleva 26 días desaparecida, sus padres señalan que la Fiscalía del Estado está rebasada en la investigación.

Este 29 de octubre de 2025, los padres acompañados del asesor jurídico de la familia, Jair Ocampo, ofrecieron una conferencia de prensa para informar sobre algunos detalles de la investigación.

Jaqueline González, madre de la víctima, acusó que a partir de la vinculación a proceso penal de dos presuntos involucrados, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha dejado de buscar a su hija.

“La fiscalía solo está basada en unos pocos predios. Han dejado prácticamente de buscar a Kim. Hay dos personas detenidas, pero los tienen apartados. No sabemos qué está pasando”, comentó la madre de Kimberly Moya.

A este desinterés se suma la falta de transparencia por parte de las autoridades, según lo indicado por el asesor jurídico, quien comentó: “La queja de la familia es que de todos los cateos no se les ha informado a ninguno... tanto en la Fiscalía como en el juzgado de control no se nos informa”.

Ante este contexto, la madre comentó lo siguiente: “El Estado se está quedando pobre, tenemos acciones pendientes por realizar y por eso ya se hizo una petición formal al fiscal Alejandro Gertz Manero pero también pedimos el apoyo de la gobernadora Delfina Gómez para que empuje a la fiscalía estatal”

Más personas podrían estar involucradas en la desaparición de Kimberly Moya

La adolescente desapareció el 2 de octubre de 2025, los principales sospechosos detenidos son Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N”, pese a esto, la familia insiste en que podría haber más de dos responsables: “hay una célula que tiene un modus operandi porque la joven desaparece precisamente en un punto ciego, donde no servían o no había cámaras y ellos lo sabían”.

La madre comentó que ambos detenidos forman parte de un culto, “hemos visto que tienen templos y hay símbolos como si fueran de una secta”. Por tal motivo, pidieron que se investigue la primera línea familiar de los detenidos.

Además de la omisión de la Fiscalía del Estado, Jaqueline González denunció que desde el pasado 8 de octubre fueron solicitadas grabaciones de las cámaras donde circuló la víctima, pero Caminos y Puentes Federales (Capufe) se ha negado a entregarlos.

La familia advierte que su único objetivo es que Kimberly Moya regrese a casa y ante la omisión, anunciaron una serie de próximos bloqueos en el Aeropuerto Internacional de la CDMX y Periférico.