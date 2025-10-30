Activan alerta amarilla en estas 12 alcaldías de CDMX para hoy miércoles 29 de octubre por fuertes vientos

Activan alerta amarilla en estas 12 alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este miércoles 29 de octubre. Crédito: Cuartoscuro.

No solo las bajas temperaturas y el ambiente frío se han registrado en la Ciudad de México, también los fuertes vientos para la tarde y noche de este miércoles 29 de octubre, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) local.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este miércoles 29 de octubre en sus redes sociales oficiales.

Señaló que serán 12 alcaldías de la Ciudad de México las que registrarán fuertes vientos para la tarde y noche de este miércoles 29 de octubre.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

Protección Civil de la Ciudad de México hizo un llamado a la población a tomar precauciones para la tarde y noche de este miércoles 29 de octubre. Crédito: Cuartoscuro.

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, las que registrarán fuertes vientos para la tarde y noche de este miércoles 29 de octubre.

Debido a este pronóstico, fue activada la alerta amarilla por fuertes vientos para la tarde y noche de este miércoles 29 de octubre en estas doce demarcaciones de la capital del país.

Protección Civil de la Ciudad de México lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por los fuertes vientos registrados para la tarde y noche de la fecha mencionada anteriormente.

Recomendaciones:

- Guarda o retira objetos que puedan caer.

- No subir a andamios, azoteas ni cornisas.

- Alejarse de postes telefónicos y de electricidad.

- Utilizar cubrebocas.

Fuertes rachas de viento registradas para la tarde y noche de este miércoles 29 de octubre

De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, se prevé la racha de fuertes vientos este miércoles 29 de octubre de las 12:00 a 21:00 horas.

Las rachas de viento previstas serán de 50 a 59 km/h, de acuerdo con información de la secretaría local de la Ciudad de México.

Además de las recomendaciones realizadas, se presentaron los peligros asociados por las fuertes rachas de vientos que se registrarán para la tarde de este miércoles 29 de octubre:

- Caída de ramas, árboles y lonas.

- Objetos caídos en los caminos y carreteras

- Daños a mobiliario urbano o de la vivienda.

Doce alcaldías de la Ciudad de México registrarán fuertes vientos para la tarde y noche de este miércoles 29 de octubre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Ante las recomendaciones efectuadas a la población, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.

Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.