Detienen a “Tomate”, integrante de célula delictiva ligada al “Mayito Flaco” en Sonora

La detención ocurrió en Nogales luego de recorridos de reconocimiento; se le incautaron 31 dosis de droga

Por Fabián Sosa

Las autoridades detuvieron a objetivo prioritario ligado a "Mayito Flaco".

En Nogales, Sonora, elementos de Marina y la AMIC de la Fiscalía Estatal cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada contra Martín de Jesús “N”, alias “Tomate”.

El hombre de 32 años, es considerado generador de violencia de tercer nivel y según fuentes de seguridad cercanas a Infobae, pertenece a la célula delictiva “Los Gigios”, grupo relacionado con actividades de tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos, además de secuestro y homicidios en contra de grupos antagónicos a “Los Gigios”, también conocidos como Demonios-Mayos, con vínculos a Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó en su cuenta oficial de X el resultado de trabajos de inteligencia e investigación en Sonora.

Detención de “Tomate”, ligado a “Mayito Flaco”

El Tomate es un objetivo prioritario de tercer nivel. (SSPC)

Según la información publicada por la autoridad, en una operación liderada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado, junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se detuvo al sujeto identificado como objetivo prioritario.

De acuerdo con Harfuch, con el objetivo de detener a generadores de violencia que afectan la tranquilidad de la ciudadanía, los efectivos coordinaron acciones operativas con las que identificaron a Martín “N”, a quien le aseguraron 31 dosis de metanfetaminas.

Se le incautaron 31 dosis de metanfetamina. (SSPC)

Al realizar recorridos de reconocimiento, ubicaron al objetivo, al cual le marcaron el alto y le hallaron dosis de droga, por lo anterior Martín “N” fue detenido, se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

“Cabe mencionar que tras un cruce de información se tuvo conocimiento que el detenido cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada, por delitos contra la salud”, señala comunicado de Harfuch en redes sociales.

***Información en desarrollo***

